¿Luis Díaz podría ganar el Balón de ORO 2026? Analisis, rivales y posibilidades del guajiro

Luis Díaz ha sido uno de los grandes protagonistas en el mundo del fútbol europeo en las últimas semanas. Gracias a sus actuaciones inigualables, el ‘guajiro’ se ha ganado un puesto entre los futbolistas más destacados de Europa.

Sus demostraciones de talento en el Bayern Munich han sido inigualables, y así ha brillado tanto en Bundesliga, como en la Champions League, donde se mantiene como semifinalista.

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Gracias a esto, varios hinchas han llegado incluso a pedirlo como nuevo ganador del Balón de Oro 2026. Sin embargo, aquí analizamos las posibilidades reales, y los contrincantes que tendrá.

¿Luis Díaz puede ganar el Balón de Oro?

Sin lugar a dudas, la actuación de Luis Díaz en la temporada 2025-2026 es la más brillante en toda su carrera. El colombiano se ha posicionado como uno de los mejores artilleros de Europa.

Esto ha sido posible gracias a una amplia cantidad de goles y asistencias con el Bayern Munich. El ‘guajiro’ ha sido el segundo mayor contribuyente en este apartado para los bávaros, solo por detrás de Harry Kane.

Claramente esto lo posiciona como un posible ganador para el Balón de Oro 2026. Sin embargo, es importante resaltar que este es año de Mundial, por lo que habrá varios detalles a tener en cuenta.

El primero es que, este premio dependerá en gran medida en que selección se llevará este trofeo, y a su vez quien será el jugador más destacado de esta competencia.

Del mismo modo, otro factor clave para esta decisión será el club que se llevará el título de campéon de la Champions League.

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De hecho, los principales de Luis Díaz para este trofeo son sus rivales en semifinales de este torneo. Los favoritos a ganar este galardón son:

1- Harry Kane (Bayern Munich)

2- Michael Olise (Bayern Munich)

3- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

4- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

5- Lamine Yamal (FC Barcelona)

Cabe aclarar que este último está bajo en sus posibilidades, luego de caer en cuartos de final de Champions League, por lo que Díaz estaría por encima del español.

Sin lugar a dudas, este es el año en el que Luis Díaz ha tenido mayor cantidad de posibilidades de llegar a ganar el Balón de Oro. No obstante, esto dependerá de poder ganar la Champions League siendo clave en los 2 partidos restantes, y a su vez, hacer un buen papel con Colombia en la Copa del Mundo.