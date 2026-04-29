¡Que no le pase! Esta es la estafa en la que puede caer por comprar el álbum Panini del Mundial 2026

El álbum Panini del Mundial 2026 ha sido una de las grandes tendencias de los últimos días. Miles de fanáticos del balompié se preparan para lo que será este gran torneo que coronará a un nuevo rey del fútbol.

Tal y como sucede cada 4 años, varios fanáticos ya han comprado su álbum Panini, con la ambición de coleccionar cada una de las láminas de los jugadores que harán parte de esta competencia.

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Sin embargo, si usted aun no ha comprado el suyo, es importante que tenga algunas recomendaciones en cuenta, y evite una estafa en la que puede llegar a caer.

La estafa en la que puede caer por comprar el álbum Panini del Mundial 2026

Comprar el álbum Panini es, sin dudas, una de las grandes tradiciones por parte de los fanáticos en año de Mundial. Esta colección le permite conmemorar este torneo, a partir de láminas de todos los protagonistas de esta competencia.

Usualmente este álbum solía ser comprado en kioscos o en puntos de venta autorizados. Sin embargo, el acceso a esta colección es cada vez más sencillas gracias a la tecnología y a tiendas online.

No obstante, al realizar esta compra es clave que tenga cuidado y preste atención a posibles engaños o estafas en los que puede caer.

Recientemente, Kaspersky, una reconocida compañía de ciberseguridad realizó un estudio donde aseguró identificar más de 15 enlaces fraudulentos que simula ser la página oficial para adquirir este álbum.

Varios delincuentes web buscan aprovecharse del furor por esta colección, con el objetivo de engañar a los potenciales clientes. En estos sitios puede ver el álbum o los stickers a un precio menor del original.

Esto puede hacer llamativa su compra. Sin embargo, al tratarse de un sitio web falso, al pagar sus datos serán robados, al igual que su dinero.

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En el caso puntual de Colombia, varios de estos enlaces han sido compartidos en WhatsApp, por lo que su acceso es sumamente sencillo.

Frente a esto, la propia firma reveló algunas recomendaciones para evitar caer en dicha estafa. Algunas de las sugerencias son: solo ingresar a los canales oficiales de Panini, verificar que la URL esté bien escrita y estar alerta a los movimientos de su cuenta bancaria.