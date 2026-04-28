Códigos y más métodos GRATIS para conseguir sobres del álbum Panini virtual del Mundial 2026

El álbum Panini virtual del Mundial 2026 ha sido una de las principales tendencias en redes durante las últimas horas. Luego de la salida del álbum físico, esta modalidad ha generado gran emoción, sobre todo por permitir llenarlo GRATIS.

Miles de fanáticos en el mundo se han creado su FIFA ID, y han empezado a llenar esta edición, a partir de sobres gratuitos que son abiertos de manera diaria.

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Si usted es uno de ellos, les contamos que existen algunos métodos con los que puede conseguir sobres de manera totalmente gratuita, y aquí se lo contamos.

Métodos para conseguir sobres GRATIS para el álbum Panini virtual

A lo largo de los últimos años, los álbumes Panini se han convertido en una de las tradiciones más grandes y reconocidas de los mundiales. Llenar estas colecciones ha generado gran emoción.

Sin embargo, desde 2006, Panini ha implementado una modalidad que ha enamorado a muchos, y es la del álbum virtual. Este permite llenar cada página de forma gratuita, incluso con sobres diarios.

En este 2026 ya salió, y le contamos que si usted ya tiene el suyo, existen algunos trucos con los que puede conseguir algunos sobres extra.

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El primero de ellos es a través de los códigos universales. A lo largo de estos meses, Panini lanzará varias claves que le permitirán recibir sobres gratis.

Hasta ahora se han revelado 3:

PANINICOLLECT

ALLTHEFEELS

FIFA2026PLAY

En segundo lugar, también puede registrarse en la página web oficial de Coca-Cola. Esto le permitirá obtener sobres gratis diariamente, además de un código propio para un sobre.

Un tercer método es el escaneo de figuritas que están disponibles en Coca-Cola, estas le entregan un sticker gratis. Sin embargo, ya se han viralizado en redes sociales, por lo que puede escanearlas con facilidad.

Escaneando uno por uno los jugadores de esta imagen te da sus respectivas figuritas pic.twitter.com/IAggMJGSx6 — Termito Bostero (@TermitoBostero) April 27, 2026

Por último, si se dirige al apartado de “Escanear contenido” puede enfocar un sobre físico, o el álbum, lo que le permitirá también acceder a más paquetes.

Escaneando el album y el logo de coca cola les dan sobres gratis pic.twitter.com/Ljpo8HyuZ1 — Termito Bostero (@TermitoBostero) April 27, 2026

Sin lugar a dudas, la fiebre del Mundial ha llegado, y estas costumbres son una manera imperdible de empezar a vivirlas por todo lo alto.