Vuelve ‘Ted Lasso’ con gran tráiler de la temporada 4: esta es la fecha de salida de la nueva parte

‘Ted Lasso’ es una de las series más grandes de los últimos años. La sátira, comedia y deporte de esta producción ha encantado a miles de fanáticos alrededor del mundo, a través de 3 temporadas absolutamente brillantes.

La cuarta está apunto de llegar, y de hecho, este 28 de abril se reveló el primer tráiler de esta producción que promete una gran cantidad de emociones futbolísticas y en el humor.

Si aun no lo ha visto, aquí se lo mostramos, y además les contamos todos los detalles de lo que será el gran lanzamiento de esta cuarta parte de la serie.

El primer tráiler de ‘Ted Lasso 4’

En medio de una industria del entretenimiento que cuenta con una cantidad enorme de series, ‘Ted Lasso’ ha sido una propuesta diferente que ha encantado a todos. Esta serie ha contado con la unión entre fútbol y humor exacta.

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El protagonismo de Jason Sudeikis ha sido notable, y varios fanáticos se han sentido identificados por la pasión del fútbol que transmite esta serie.

Parte de esto se ha notado este mismo 28 de abril, luego de que se revelara el primer tráiler de la temporada 4 de esta serie de manera notable.

A través de sus redes sociales, esta serie reveló el primer vistazo de su cuarta parte, luego de lo que fueron las emociones de una tercera imperdible.

El gran lanzamiento de esta cuarta parte está pautado para llevarse a cabo el próximo 5 de agosto, en uno de los estrenos que emocionarán a todo el mundo del ‘streaming’.

¿Dónde puede ver las otras 3 temporadas?

En caso de que no haya visto nada de Ted Lasso pero desee disfrutar de sus primeras 3 temporadas y adentrarse en el mundo del fútbol, les contamos que es muy sencillo.

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Puede encontrarlas a través de Apple TV, siempre y cuando tenga una suscripción vigente a esta plataforma de ‘streaming’, la cual le permita acceder a su catálogo.

Desde ahora puede empezar a maratonear y prepararse para lo que será el gran lanzamiento de la parte 4 de esta icónica serie que promete reunir las emociones de los estadios y el balompié en capítulos que estarán absolutamente imperdibles.