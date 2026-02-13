La serie perfecta para disfrutar solo: plan de fin de semana garantizado frente a la pantalla

Los fines de semana so momentos ideales para descansar y desconectarse de la rutina sea junto a la pareja, en familia o incluso solo. Los planes pueden variar según los intereses, pero es claro que existen momentos en los que no se quiere salir de la comodidad de la casa, por ello, un plan de maratonear películas es perfecto.

Para aquellos que disfrutan de pasar un buen rato en casa y en soledad, los films de acción son una excelente alternativa para disfrutar en soledad y sin duda, no despegarse de la pantalla.

¿Cuál es la mejor serie de acción para maratonear?

Se trata de ‘Reacher’, una serie que sigue la historia de un ex policía militar que recorre Estados Unidos sin un destino fijo. Sin embargo, cada vez que llega a un nuevo lugar termina involucrado en complejos casos criminales, conspiraciones y situaciones que ponen a prueba su inteligencia y habilidades.

La producción se estrenó en 2022 y está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video bajo suscripción. Es una opción ideal para maratonear, ya que cuenta con tres temporadas, cada una compuesta por ocho episodios que mantienen un ritmo ágil y lleno de tensión.

En la primera temporada Reacher es acusado de asesinato por lo que es arrestado injustamente y se ve obligado a enfrentar nuevos retos.

En la segunda temporada, Reacher se reúne nuevamente con un excompañero de su unidad especial del ejército. Tras el asesinato de uno de ellos en circunstancias sospechosas, decide involucrarse directamente en la investigación. Su búsqueda de respuestas lo conduce a enfrentar una amenaza que pone en riesgo sus vidas.

En la tercera temporada, Reacher se enfrenta a un grupo criminal para desmantelarlo desde adentro lo que lo lleva a jugar con una doble identidad. La temporada más arriesgada y llena de drama, acción y suspenso.

Con un 96 % de aprobación, la crítica y el público la catalogan como una de las mejores series de acción de la plataforma. Su narrativa sólida, sus escenas intensas y su protagonista la consolidan como una de las favoritas del género.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora