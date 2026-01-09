Todas las películas y series de ‘Star Wars’ que llegan en 2026: ‘The Mandalorian & Grogu’ y más

Desde su estreno a finales de los años 70, Star Wars se ha consolidado como una de las franquicias más populares y exitosas de la historia del cine. Con el paso de los años, la franquicia ha encontrado en la televisión y en el streaming una nueva forma de contar historias sin dejar de lado su esencia cinematográfica.

Tras varios años sin estrenos en la gran pantalla, Star Wars se prepara para un 2026 cargado de novedades. Lucasfilm tiene previsto lanzar nuevos proyectos tanto en cines como en Disney+. Entre todos los anuncios, una película destaca como el gran evento del año y supone el regreso definitivo de la franquicia a las salas de cine.

La cinta más esperada es ‘The Mandalorian & Grogu’, cuyo estreno está programado para el 22 de mayo de 2026. Este largometraje continuará la historia de Din Djarin y Grogu después de los acontecimientos vistos en la tercera temporada de la serie The Mandalorian.

La película llevará a los protagonistas a recorrer distintos puntos de la galaxia y presentará personajes ya conocidos por los seguidores de la saga, como Rotta el Hutt, hijo de Jabba.

Las otras series de Star Wars que se estrenan en 2026

Además del regreso al cine, el universo de Star Wars también se expandirá en Disney+ con varias series a lo largo de 2026. En el terreno de la animación, una de las producciones confirmadas es ‘Star Wars: Maul – Shadow Lord’, centrada en el personaje de Maul tras su supervivencia al enfrentamiento con Obi-Wan Kenobi.

Otra propuesta animada es ‘Star Wars Visions: Presents’, un spin-off de Star Wars Visions. Esta producción no forma parte del canon oficial y seguirá la historia de Lah Kara, personaje visto en algunos de los cortometrajes anteriores. Al igual que la serie de Maul, su llegada está prevista para algún momento de 2026, aunque sin una fecha definida.

En cuanto a las series de acción real, Lucasfilm planea estrenar la segunda temporada de ‘Ahsoka’ durante el próximo año. La producción ya terminó su rodaje y actualmente se encuentra en fase de postproducción.

Con estos estrenos, 2026 se perfila como un año clave para Star Wars. El regreso al cine y la continuidad de sus series refuerzan la apuesta de Lucasfilm por seguir ampliando una saga que sigue siendo líder en entretenimiento a nivel mundial.