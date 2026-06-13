Partidos del 14 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: debutan Alemania, Países Bajos y más

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado una cantidad brillante de emociones durante toda esta semana. El icónico torneo más grande a nivel de selecciones ha dejado partidos totalmente imperdibles para los amantes al balompié.

Justamente este fin de semana ha estado lleno de fútbol, con días de hasta 4 partidos, y el domingo 14 de junio no será la excepción a nivel internacional.

Si no quiere perderse ninguno de los choques de esta fecha que, además, conmemora el día del padre, les tenemos la programación de todos los partidos para que se agende desde ya.

Partidos del 14 de junio en la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Los últimos días se han vivido a puro fútbol a nivel internacional. Grandes estrellas del balompié han dicho presente en grandes escenarios que han vivido partidos inolvidables.

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Equipos icónicos han empezado a demostrar su potencial en este desfile de estrellas, y otras hasta dejan su vara alta con su presentación como favoritos para levantar esta edición de 2026.

De hecho, este 14 de junio volverá a ocurrir con la presentación de 2 equipos icónicos para este torneo, como lo son Alemania y Países Bajos.

Ambas potencias europeas llegan a este torneo, y empezarán su participación con 2 partidos que llenarán de emoción al mundo del balompié.

Para que no se pierda ni un detalle de esta programación, aquí les tenemos los partidos y horarios completos.

14 de junio

– Alemania vs Curazao – 12:00 p.m. – DSports.

– Países Bajos vs Japón – 3:00 p.m. – DSports, Caracol TV, Canal RCN y Disney+.

– Costa de Marfil vs Ecuador – 6:00 p.m. – DSports, WinSports y Disney+.

– Suecia vs Túnez – 9:00 p.m. – DSports.

Les recordamos que estos partidos corresponden a la fase de grupos, que aun continúa la marcha de su primera jornada.

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

Si está atento al momento en el que Colombia comience su participación en este torneo, les recordamos que la ‘tricolor’ iniciará su camino el próximo 17 de junio.

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En dicha fecha, el equipo ‘cafetero’ se medirá a Uzbekistán. Este choque corresponderá a una zona que es completada por República Democrática del Congo y Portugal.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo sueñan con lograr una participación histórica, y la emoción en el país es indudable.