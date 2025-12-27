El popular anime de acción que estrenará un remake en formato película en 2026

En los últimos años, el mundo del anime ha ganado gran popularidad a nivel mundial. Las series japonesas ya no solo son un producto de nicho, sino que forman parte del consumo habitual de entretenimiento en plataformas de streaming, salas de cine y eventos culturales.

Dentro de este fenómeno destacan títulos que han marcado a varias generaciones, como One Piece, Dragon Ball, Naruto y Demon Slayer. Estas series se han convertido en referentes del anime de acción y aventura, manteniendo una base de seguidores muy activa en todo el mundo.

Le puede interesar: El anime que casi alcanza 5 estrellas en Google y está disponible en Netflix: para amantes del manga

A esta lista de grandes nombres se suma ahora Gintama. El manga creado por Hideaki Sorachi, que se publicó durante más de 15 años y contó con una extensa adaptación animada, regresará en 2026 con un remake en formato película, recuperando uno de sus arcos más recordados.

El remake del anime que llegará a los cines en 2026

La nueva producción se titula “Gintama: Yoshiwara in Flames” y se estrenará en los cines de Japón el 13 de febrero de 2026. La película será una nueva versión de uno de los arcos más populares de la serie, emitido originalmente en el anime entre los episodios 139 y 146, aunque por el momento no se ha confirmado cuándo llegará a los cines de otros países ni su fecha de estreno internacional.

La historia sigue a Gintoki y sus compañeros cuando llegan a Yoshiwara, un distrito oculto donde las cortesanas viven bajo reglas estrictas y una fuerte opresión. Allí, el grupo se ve envuelto en un conflicto que mezcla acción, drama y momentos intensos, mostrando el lado más serio de Gintama, sin dejar de lado su identidad.

Mire también: Series de anime que llegarán a Netflix en el 2026; Pokémon Horizons en la lista

Este remake apostará por una animación renovada y de mayor calidad, manteniendo la trama original que conquistó a los fans. El estreno también formará parte de las celebraciones por el 20 aniversario del anime, que continúa ampliando su legado con nuevos proyectos y lanzamientos.