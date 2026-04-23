¿Cuántos capítulos tiene la temporada 4 de ‘From’? Reparto, villano y más de la serie de TERROR

Las plataformas de streaming le sigue apostando a las series alternativas, así que en esta oportunidad lanzó su nueva producción ‘From’, una cinta que sin duda tiene una historia que pocos esperaban ver. La tercera temporada se estrenó hace dos años y en esta oportunidad vuelve por todo lo alto, con una trama que le va a poner los pelos de punta a más de uno.

Para muchos, esta es una de las mejores series de terror que se ha estrenado en la última década, pero no solo eso, sino que tiene una gran acogida entre los usuarios, quienes ya le pide a John Griffin, su creador, una nueva parte de esta producción.

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¿De qué se trata ‘From’ la serie de terror de HBO?

En esta oportunidad la historia quiere volver justo a donde termino, así que muestra como a todos los vecinos del pueblo buscando respuestas para las misteriosas cosas que pasan en este lugar. Pero esto no será nada fácil, pues cada vez son más las preguntas y dramas personales que van atacando a varios de los personajes principales, quienes solo quieren salir de este lugar, que se convirtió como en una maldición.

Aunque muchos se imaginaron que ya no llegaría una nueva parte de la cinta, en días pasados se confirmó la llegada de la cuarta temporada que llega a Colombia el próximo 20 de abril del 2026 por medio de la plataforma de streaming HBO.

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En esta oportunidad, serán en total diez episodios, que tendrían lanzamiento semanal, es decir que solo se podrá conocer un nuevo capítulo cada semana. Así que según el día de estreno de la cuarta temporada, el calendario de estrenos sería de la siguiente manera:

Episodio 1: 20 de abril

Episodio 2: 27 de abril

Episodio 3: 4 de mayo

Episodio 4: 11 de mayo

Episodio 5: 18 de mayo

Episodio 6: 25 de mayo

Episodio 7: 1 de junio

Episodio 8: 8 de junio

Episodio 9: 15 de junio

Episodio 10: 22 de junio

Por ahora, no se conoce si este será el fin definitivo de la cinta o si por el contrario, habría una nueva temporada que llegaría en los próximos años. Así que la recomendación es disfrutar de estos episodios, que van a tener una duración aproximada de una hora cada uno.