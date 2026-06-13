De Iron Maiden a Slipknot: 5 canciones de metal perfectas para dedicar en el Día del Padre 2026

Este próximo 14 de junio se celebra el día del padre en Colombia. Esta gran fecha suele festejarse en el tercer domingo de dicho mes, aunque, con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país, se ha adelantado.

El calendario marca una oportunidad imperdible para festejar en familia, y homenajear al padre de la familia en su día de distintas formas. Por supuesto que el metal es una de las mejores.

Si usted es uno de los amantes de la música, y quiere compartir esto con su padre en su día, les tenemos 5 canciones de metal ideales para dedicar.

5 canciones de metal para el día del padre 2026

Indudablemente, miles de padres han marcado de manera positiva la vida de sus hijos en todo el mundo. Muchos progenitores han sido capaces de compartir pasión por la música con sus familiares, al punto de dejar el cariño por ciertas bandas como herencia generacional.

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Si usted es uno de los que comparte el cariño por la música con su padre, y quiere demostrarlo en este día, hay 5 canciones ideales para dedicar.

La primera de ellas es, sin lugar a dudas, ‘Blood Brothers’, una de las canciones más icónicas de Iron Maiden. Esta banda es brillante para el metal, y de hecho, lo es gracias a letras como la de esta composición.

Este éxito es icónico, y habla sobre una unión familiar profunda, y un cariño indudable, transmitido por el metal.

El segundo de la lista es ‘Snuff’ de Slipknot. Si bien esta agrupación es de las más potentes del metal, este éxito es de los más emotivos de su catálogo.

Dedicar esta canción es una profundización que reconoce dolor, y que puede ser una buena opción para encontrar un espacio emotivo y de reflexión junto a su padre.

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La mitad del top es para ‘The Unforgiven’ de Metallica. Este es uno de los éxitos más icónicos del metal, y se trata de una balada profunda llena de sentimiento.

Esta canción habla sobre las presiones del día a día en la vida, por lo que puede abrir a su padre a la sensibilidad, y ser una oportunidad para agradecer el esfuerzo y el trabajo constante.

2 canciones para cerrar el top

El penúltimo lugar es para ‘The Light’ de Disturbed. Esta banda icónica tiene esta canción como una de sus más notables, en la que se habla sobre una guía que da fuerza a través de la oscuridad.

Claramente en muchos casos este es el rol de un padre, por lo que puede ser una canción ideal para dedicar.

La última en la lista es ‘Mama, I’m Coming Home’ de Ozzy Osbourne. Aunque es una canción que usualmente se dedica a las madres, puede ser un gran homenaje para un padre.

Sin lugar a dudas, el metal une lazos, y en este día del padre no dude en demostrar su cariño y admiración hacia su padre con buena música.