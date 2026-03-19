¿De qué se trata ‘Rooster Figther’?; El anime que promete ser el más visto del 2026

Si hablamos de series animadas, definitivamente la cultura asiática se lleva todas las miradas y los aplausos por sus increíbles detalles, narrativas originales y personajes memorables. La popularidad del anime no deja de crecer a nivel global, conquistando públicos de todas las edades gracias a propuestas cada vez más arriesgadas y fuera de lo convencional.

En este contexto aparece una historia que rompe por completo con lo tradicional. Se trata de un anime lleno de acción en el que un gallo se convierte en el inesperado salvador del mundo. La serie sigue a Kenji, un gallo mutante con fuerza sobrehumana que enfrenta amenazas gigantescas y protege a la humanidad de unos monstruos conocidos como “Demonios”. Con una premisa que podría parecer absurda a primera vista, la producción logra enganchar rápidamente gracias a su ritmo dinámico, escenas de combate intensas y un tono que mezcla humor con momentos épicos.

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A pesar de que el manga no se encuentra ambientado en Latinoamérica, donde comúnmente se asocian las peleas de gallos, la historia ha logrado conectar con audiencias de distintas partes del mundo. Esto se debe en gran parte, a su capacidad de no tomarse demasiado en serio y verlo únicamente desde el humor, sin perder la calidad narrativa ni la construcción de su universo. Además, el diseño de personajes y la animación aportan un valor visual que potencia cada escena de acción.

Otro de los puntos fuertes de la serie radica en su protagonista. Kenji no solo destaca por su fuerza, sino también por su determinación y sentido de servir, elementos que lo convierten en un héroe atípico pero efectivo. A lo largo de la historia, el personaje evoluciona mientras enfrenta desafíos cada vez más complejos, lo que mantiene el interés del espectador capítulo tras capítulo.

¿Dónde ver ‘Rooster Figther’?

La serie se encuentra disponible a través del catálogo de Disney+ bajo suscripción paga. Contará con 12 episodios que se estrenarán de manera semanal cada lunes, lo que genera expectativa constante entre los fanáticos. Empezando el 14 de marzo y de esta forma, concluyendo el 30 de abril, consolidándose como una de las propuestas más curiosas y comentadas del momento. Con solo un episodio publicado ya ha generado miles de reacciones en redes y popularizarse aún más.

@pelisiplo Rooster Fighter – Temporada 1 ( 2026 ) Género: Animación | Fantasía | Acción La serie sigue a Kenji, un gallo mutante con fuerza sobrehumana que defiende el mundo de unos monstruos gigantes llamados "Demonios". ♬ sonido original – Pelisiplo

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora