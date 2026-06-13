El momento viral en el partido entre Estados Unidos y Paraguay: la FIFA aplicó nueva regla

Estados Unidos y Paraguay vivieron un partido clave en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos equipos se enfrentaron en una nueva jornada de este torneo, en lo que fue el gran debut de uno de los anfitriones de la competencia.

Este partido acabó con una gran victoria por parte de los norteamericanos, quienes derrotaron al equipo guaraní, por un marcador de 4 goles a 1, que dejó una mala imagen por parte del equipo Gustavo Alfaro.

Aunque hubo una gran cantidad de goles y jugadas sorprendentes, hay un momento que se hizo sumamente viral, sobre todo por la forma en la que la FIFA implementó una nueva norma.

Más noticias: Partidos del 13 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Brasil debuta con victoria?

En caso de que se lo haya perdido, aquí les mostramos el momento, y les contamos los detalles de este instante que cambió el fútbol.

La FIFA implementó nueva regla en Estados Unidos vs Paraguay

Indudablemente, el choque entre Estados Unidos y Paraguay ha sido uno de los más destacados de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos equipos dieron emoción, con un total de 5 tantos y una actuación sorprendente por parte de el equipo dirigido por Mauricio Pocchetino.

La gran figura de este choque fue Folarin Balogun, quien anotó un doblete. No obstante, el cotejo también dejó un momento de foco para el árbitro del encuentro.

En medio de un ataque de Paraguay se presentó una falta al borde del área sobre Miguel Almirón. El árbitro la sancionó, y hubo tiro libre para los guaranís.

Sin embargo, luego de que se cobrara esta falta, el árbitro retrocedió la acción, y fue a revisar el VAR. En dicha repetición pudo encontrar que no había sido falta, y que el paraguayo se había dejado caer.

Más noticias: Estos son los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se transmitirán por el Rock N’ Gol; ¡Prográmese!

Ante esto, el árbitro canceló la amarilla que había mostrado al autor de la falta, y amonestó a Almirón por fingir la infracción.

Miguel Almiron dived and the VAR intervened and he received a yellow card for his acting skills 😂😂#FIFAWorldCup pic.twitter.com/N0hplAxhOo — MonatellyMag (@Sharx515) June 13, 2026

Esto sorprendió a muchos, ya que había sido una acción nunca antes vista. Sin embargo, esto se trata de una nueva regla incluida por la FIFA para este torneo.

Cabe recordar que la FIFA aplicó un nuevo reglamento antes de esta competición, donde incluyó más usos del VAR, y también medidas para castigar las pérdidas de tiempo en el desarrollo de los partidos.