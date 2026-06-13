El ‘riff’ de Metallica que cambió el metal para siempre: un antes y después para la música

Metallica es, sin lugar a dudas, uno de los grupos más brillantes en la historia del metal. Este grupo ha marcado época de manera indudable, gracias a una trayectoria extensa que ha contado con éxitos y álbumes inolvidables.

Varios de los sonidos de Metallica son historia pura para el metal, y son capaces de enamorar a cada uno de los amantes de este género que cuenta con fanáticos sumamente apasionados a nivel internacional.

De hecho, hay un ‘riff’ dentro de la carrera de Metallica que resulta icónico, e incluso cambió el metal para siempre. Aquí les contamos de cuál se trata.

El ‘riff’ de Metallica que cambió el metal para siempre

Metallica tiene un catálogo amplio y lleno de éxitos. Muchos de los sonidos de esta banda han resultado brillantes, y de hecho, han sido himnos que han trascendido por varias generaciones.

El metal ha brillado de manera indudable, y de hecho, hay una canción puntualmente que marcó un antes y un después en la carrera de Metallica.

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Es más, este éxito cambió la visión del metal para siempre, y causó que este género empezara a ser visto de una forma diferente, incluso por parte de las bandas.

Dicha canción es, nada más y nada menos que, ‘Enter Sandman’. Esta composición destacó como la punta de lanza mayor del ‘Black Album’ de Metallica.

Este éxito resaltó por cambiar para siempre el rumbo de esta banda. Si bien para aquel entonces su referencia en el género ya era notable, este fue su mayor éxito comercial.

‘Enter Sandman’ se convirtió en un himno musical, pero también en un sonido que atravesó varias fronteras y que llevó el metal a lugares impensados.

Claramente esto fue un antes y un después para la música en general, pero también para la forma en la que las bandas afrontaban el metal como estilo sonoro.

Para muestra de ello, ‘Enter Sandman’ es la canción más escuchada de Metallica a nivel mundial. De acuerdo con Kworb, este éxito acumula 2.128.811.960 reproducciones solo en Spotify.

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Indudablemente, este éxito es marca total del legado de Metallica, y también muestra de como esta banda ha hecho tendencia desde hace años, en un género lleno de potencia que no olvida a una de sus agrupaciones líder.