Hora y dónde ver el tercer episodio de la quinta temporada de ‘The Boys’ desde COLOMBIA

La recta final de The Boys avanza con paso firme y eleva la tensión en cada nuevo episodio. La quinta temporada, concebida como el cierre definitivo de la historia, ya perfila un desenlace cargado de violencia, conflictos ideológicos y giros narrativos que han mantenido a la audiencia al borde. En este contexto, el lanzamiento del tercer capítulo se perfila como un momento decisivo dentro de la trama.

¿Cuándo y dónde ver el tercer episodio de la quinta temporada de ‘The Boys’?

Desde su regreso a Prime Video, la serie ha apostado por un esquema de publicación semanal, estrategia que refuerza la conversación global episodio tras episodio. El capítulo 3 llegará a la plataforma el miércoles 15 de abril de 2026. En países como México, Colombia y gran parte de América Latina, los usuarios podrán acceder al contenido desde las 2:00 a. m., horario habitual en los estrenos del servicio.

Le puede interesar: La lista de las mejores 25 series de la historia según expertos: clásicos de la televisión para la familia

El calendario de emisiones confirma que la temporada contará con ocho episodios distribuidos a lo largo de seis semanas. Los dos primeros capítulos debutaron el 8 de abril, mientras que el cuarto verá la luz el 22 de abril. La programación continuará con el episodio cinco el 29 de abril, seguido del sexto el 6 de mayo, el séptimo el 13 de mayo y, finalmente, el octavo que marcará el desenlace el 20 de mayo de 2026.

¿Qué ha pasado en los primeros dos episodios de ‘The Boys’?

En cuanto a la narrativa, los primeros episodios han presentado un escenario mucho más hostil. La creciente influencia de los supes ha alterado el equilibrio de poder, consolidando un entorno donde las reglas cambian constantemente. En el centro de este panorama se encuentra Homelander, quien intensifica su postura dominante y se muestra cada vez más impredecible. Su evolución promete convertirse en uno de los ejes principales del tercer capítulo.

Necesita saber: ¿Adiós a ‘Stranger Things’ de Netflix? Creadores de la serie abandonan la plataforma de streaming

Por otro lado, el grupo protagonista enfrenta decisiones estratégicas que redefinen su estructura interna. Las tensiones obligan a replantear alianzas y métodos, en medio de un contexto donde la vigilancia y el control aumentan. El episodio 3 profundizará en estas dinámicas, al tiempo que desarrollará las consecuencias inmediatas de los acontecimientos previos.

El interés que rodea esta temporada final no surge por casualidad. La producción ha construido una narrativa que combina sátira política, acción extrema y desarrollo de personajes con un enfoque poco convencional dentro del género de superhéroes. Este cierre promete responder a los conflictos acumulados durante años y consolidar el legado de la serie dentro del panorama del streaming global.

Vea también: 10 Obras maestras del anime que demuestran que Ghibli no es el único gigante