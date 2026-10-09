¿Viene otra granizada? Pronóstico del clima para Rock al Parque 2026 el 10, 11 y 12 en el Simón Bolívar

Se viene un fin de semana cargado de mucha música, así que se espera que cientos de personas lleguen al Parque Simón Bolívar de Bogotá con el fin de disfrutar de tres días cargados de mucho rock. Esta sería la celebración de los 30 años de Rock al Parque, un evento que se destaca por traer artistas nacionales e internacionales en un show completamente GRATIS.

Sin embargo, hay gran preocupación por parte de los asistentes al evento, teniendo en cuenta que el clima los últimos días en Bogotá no ha sido el mejor. De hecho, se han presentado fuertes granizadas en diferentes zonas que han afectado la movilidad en diferentes lugares de la capital.

Leer más: Estrenan ‘Gracias, Rock Al Parque’: documental que viaja a los inicios del festival en su aniversario 30

Pronóstico del clima para Rock al Parque 2026

Cada año, Rock al Parque se destaca por tener fuertes lluvias, así que todos los asistentes cada año están listos con sus impermeables y botas para poder disfrutar de todo el show. Incluso, en una de las primeras ediciones, las personas tuvieron que abandonar el lugar con el fin de resguardarse de una fuerte granizada que dañó gran parte del escenario.

En esta oportunidad, el panorama no es muy diferente, pues el IDEAM ha dado a conocer que en los próximos días el pronóstico del clima en la capital del país no será soleado, como se esperaba.

Seguir leyendo: ¿Dónde ver Rock al Parque 2026 en VIVO? Así puede seguir la transmisión GRATIS desde casa

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alcaldía Mayor de Bogotá (@alcaldiabogota)

Para el sábado 10 de octubre del 2026 se espera que se presenten fuertes lluvias en algunas zonas de la ciudad después de las 12:00 p.m. y unas pequeñas lloviznas después de las 3:00 p.m. y, finalmente, en la noche se espera una temperatura de 10°. Las recomendaciones son que las personas puedan ir con ropa cómoda y abrigados en caso de que se presenten lluvias, esto con el fin de poder evitar que se vean afectados por el clima.

La temperatura máxima del domingo podría ser de 19° y la mínima de 13°, así que sería el mejor día para disfrutar del festival. Se espera una tarde soleada, en donde los asistentes podrán disfrutar del show sin problema.

El lunes 12 de octubre todo cambia y se esperan nuevamente fuertes lluvias en la capital, especialmente al mediodía. La temperatura máxima será de 18° y la mínima de 11°, así que podría ser un día con un poco de lluvia, con recomendaciones de ropa cómoda y abrigada.