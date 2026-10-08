¿Cómo quedó Colombia en el último ranking FIFA? Posición oficial tras partidos amistosos

Colombia fue una de las protagonistas de la reciente fecha FIFA. La ‘tricolor’ busca recuperarse luego de la dolorosa caída frente a Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una desilusionante tanda de penales.

Como primer paso para retomar el ritmo competitivo, la ‘tricolor’ afrontó 3 partidos amistosos, en los que se midió a México, Paraguay y Perú.

Más noticias: Eliminatorias Conmebol tendrían cambio total para el Mundial 2030: ¿Afecta a Colombia?

El saldo de estos 3 encuentros culminó con 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. Claramente esto ha generado cambios en el reciente ranking FIFA de selecciones. Si usted está interesado en conocer la posición actual de la ‘tricolor’ en esta tabla, aquí se la contamos.

¿Cómo quedó Colombia en el último ranking FIFA?

Colombia ha vivido un gran nivel deportivo en los últimos años. Este desempeño lamentablemente no se ha podido convertir en títulos, aunque le ha permitido ser uno de los mejores posicionados en el ranking FIFA.

A pesar de su eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Colombia logró presentarse al reciente parón de selecciones como uno de los mejor posicionados.

Colombia se midió a México, Paraguay y Perú, con un total de 1 derrota, 1 empate y 1 victoria. Esto le permitió sumar puntos, sobre todo en su último choque frente al equipo peruano, donde logró un triunfo por 2 goles a 0.

Luego de estos resultados, Colombia es la selección número 11 del mundo. El ranking FIFA de los primeros 20 presenta el siguiente listado:

1- España

2- Argentina

3- Francia

4- Inglaterra

5- Portugal

6- Brasil

7- Marruecos

8- Bélgica

9- Países Bajos

10- México

11- Colombia

12- Suiza

13- Alemania

14- Croacia

15- Italia

16- Estados Unidos

17- Japón

18- Senegal

19- Noruega

20- Uruguay

Más noticias: Excompañero de Jhon Jáder Durán hace polémica confesión sobre el colombiano: “no le importaba nada”

Colombia se mantiene a una distancia aproximada de 3 puntos para alcanzar a México. Por ello, si quiere superar esta posición, deberá conseguir resultados positivos en sus próximos encuentos.

¿Cuándo vuelve a jugar la ‘tricolor’?

Los próximos encuentros del equipo ‘cafetero’ tendrán lugar en el próximo mes de noviembre. El equipo ‘tricolor’ hará 2 partidos a beneficio de los damnificados por el terremoto en Colombia del mes de agosto.

El cronograma para estos partidos es el siguiente:

13 de noviembre – Colombia vs Chile – Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali

17 de noviembre – Chile vs Colombia – Estadio Nacional, Santiago de Chile