¿Por qué el ‘copetón’ es la imagen oficial de Rock al Parque 2026? Este es su verdadero significado

Hace unos días se dio a conocer el cartel oficial de lo que será Rock al Parque 2026, un evento que en este 2026 celebra sus 30 años con un show por todo lo alto. En esta oportunidad, serán más de 20 bandas internacionales las que se van a presentar en vivo, entre ellas artistas nacionales e internacionales que lograron gran reconocimiento.

Los seguidores del evento quedaron sorprendidos con la imagen oficial de esta edición 2026, un ave conocida como ‘copetón’. La ilustración fue hecha por el diseñador Tavo Garavato, quien buscó la imagen perfecta que lo ayudara a representar la identidad de Bogotá, la capital del país.

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¿Por qué el ‘copetón’ es la imagen oficial de Rock al Parque 2026?

Con el fin de celebrar los 30 años del festival de Rock al Parque, en los últimos días se han conocido varios detalles nuevos, entre ellos el cartel oficial, donde no solo se ven las bandas que harán parte del show, sino también la imagen oficial. En esta oportunidad, se trata de un ave ‘copetón’, quien se ve como el gran líder del cartel de este festival en su celebración de los 30 años.

La persona encargada de darle vida a la imagen del festival fue el artista Tavo Garavato, quien tenía la intención de poder conectar lo que es el evento de rock más grande del país con la identidad de la ciudad. Por eso, decidió elegir esta ave, que para él representa todo lo relacionado con la vida cotidiana en Bogotá, un animal que se puede ver tanto en los parques, zonas verdes, zonas de bosques o simplemente en los barrios.

“Es un ave que me ha acompañado en las caminatas por los parques y barrios: Incluso, tuve la fortuna de que en una época visitaban el balcón de mi estudio. Es un ave muy fuerte y resistente, aunque es pequeño. Tiene un copete gris con negro, así que decidí asociarlo con el punk o el rock”, manifestó el artista en medio de sus declaraciones a la alcaldía de Bogotá.

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Además, el artista menciona que la imponencia del ave copetón es igual de fuerte a lo que transmite este evento cada año en Colombia.

A un lado del cartel oficial, se pueden ver tres aves pequeñas; esto estaría relacionado con el pasado, presente y futuro, entonces deja en evidencia cómo viene creciendo con el paso del tiempo y lo que espera ser en unos años. Los colores naranja y amarillos representan los atardeceres que regala la capital a sus habitantes, así que quiso reflejar todo lo que se puede ver en Bogotá en su vida diaria.