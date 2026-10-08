Estrenan ‘Gracias, Rock Al Parque’: documental que viaja a los inicios del festival en su aniversario 30

La emoción por Rock Al Parque está en su punto más alto en Bogotá y el resto del país. Grandes amantes del género volverán a reunirse en este 2026, con el objetivo de vivir toda la emoción de la música y bandas legendarias.

El evento contará con bandas legendarias de talla internacional, y con una cuota clave de bandas nacionales que se presentarán ante sus fans. Claramente la expectativa por cada edición del Rock Al Parque es total.

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Sin embargo, en este 2026 la emoción del público es incluso mayor, por tratarse del aniversario número 30 del festival. Miles de personas conmemorarán la creación de este evento, de hecho, recientemente se estrenó un documental que está imperdible para los fanáticos.

Estrenan ‘Gracias, Rock Al Parque’: documental que viaja a los inicios del festival

Desde sus inicios, Rock Al Parque se ha convertido en uno de los festivales de mayor emoción en Bogotá y el continente sudamericano. Este evento ha jugado un papel cultural clave para la región, y también para los amantes del género.

Justamente este lugar dentro de la cultura busca ser destacado con el documental de ‘Gracias, Rock Al Parque’. El Espectador anunció la creación y lanzamiento de esta producción, donde viaja a los inicios del evento.

Esta entrega funciona como una reconstrucción del inicio de este evento en Colombia, y también de la forma en que se ha convertido en una pieza clave de la cultura nacional y la música estridente.

El documental cuenta con la presencia de varias leyendas de la industria musical en Colombia, como es el caso de Julio Correal, Héctor Buitrago y también María Claudia Parias Durán, quienes resaltarán el papel de este festival en el mundo del rock.

¿Cuándo inicia Rock Al Parque 2026?

En caso de que usted disfrute de Rock Al Parque 2026 y quiera asistir a este evento durante este fin de semana, le recordamos que el gran inicio será este sábado 10 de octubre.

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El evento tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar y se extenderá desde ese día, hasta el próximo lunes 12 de octubre, con un cierre imperdible que estará a cargo de Mon Laferte, desde el escenario Plaza, a partir de las 9:30 p.m. hasta las 10:30 p.m.