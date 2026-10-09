Legendario integrante de Judas Priest sale de la banda: atraviesa una grave enfermedad que le impide tocar

Judas Priest es una de las bandas más grandes en la historia del power metal. Esta agrupación ha sido una de las más legendarias en la historia de la música, gracias a su presencia en los escenarios, y la fuerza de su trayectoria musical.

Este grupo ha sido capaz de lanzar una cantidad enorme de éxitos a nivel internacional. De hecho, esta banda ha compuesto canciones inolvidables, gracias al talento de sus artistas.

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Los miembros de su formación han encantado a miles de personas. Este apoyo por parte de sus fanáticos quedó demostrado este 9 de octubre, luego de que se revelara la salida definitiva de uno de los miembros de la banda.

Legendario integrante de Judas Priest sale de la banda

Para nadie es un secreto que, Judas Priest ha contado una cantidad destacada de miembros históricos. La banda de Rob Halford ha encantado a la industria, con una de las formaciones más notables del metal.

Este grupo cuenta con miembros legendarios, los cuales han hecho historia en la música. Lamentablemente, uno de ellos ha tomado la decisión de salir del grupo.

Ian Hill, el legendario bajista de Judas Priest, anunció su salida de Judas Priest, a través de un emotivo comunicado. Este músico reveló que ha optado por salir del grupo.

“Por mucho tiempo cuando preguntaban ¿Cuánto tiempo podemos continuar? Siempre respondía ‘hasta que mis performances sufran’ Odio decir que ese momento ha llegado”.

El bajista reveló que sale del grupo, a causa de una grave artritis que ha afectado su hombro izquierdo y su mano derecha. Hill ha tenido que tomar medicamentos e inyecciones para tratar esto.

De hecho, este artista confirmó que podría evitar pasar por una operación, pero, prefiere evitar alargar este sufrimiento y dedicar tiempo a su familia.

Este musico agradeció a su público por el apoyo, y a la banda con la que ha atravesado largos años de trayectoria musical.

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Sin lugar a dudas, esta decisión sorprendió a todos los amantes de la música. Por el momento, Hill deslizó el nombre de Davey Rimmer, como su gran reemplazo, aunque esto no ha sido confirmado por la banda.

Se esperan próximas novedades por parte de Judas Priest, para los nuevos detalles en la carrera de esta legendaria agrupación.