Radamel Falcao ya se está preparando para su próximo partido; este sería su equipo

Falcao sigue siendo uno de los jugadores más exitosos en la historia del fútbol profesional colombiano, hace unos meses el nueve logró destacarse en Millonarios, donde es uno de los mayores ídolos. Sin embargo, desde hace un tiempo no se le ve pisando las canchas, así que hay muchas dudas respecto a todo lo que será su siguiente juego.

Según se dio a conocer en las últimas horas, Falcao ya estaría listo para jugar su próximo partido, noticia que tomó por sorpresa a todos sus seguidores. Sin embargo, la gran duda es sobre cuál será el equipo en el que va a estar ‘El tigre’ a la hora de saltar a las canchas nuevamente.

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¿En qué equipo va a jugar Falcao García?

Hace unos días, se dio a conocer que Thierry Henry y Ryan Giggs serán los líderes de un partido que se va a jugar el próximo 10 de octubre y donde van a reunir a las leyendas del Arsenal y el Manchester United. En esta oportunidad, se van a reunir las más grandes figuras de estos equipos con el fin de recordar las mejores épocas con estas camisetas.

El encuentro deportivo se va a desarrollar en el Estadio Glora Bon Karno, en Yakarta, Indonesia y llevara por nombre ‘Jakarta Champion Impact 2026’ y será a las 6:00 a.m. hora Colombia. Esta es la segunda vez que se realiza el evento, que en su primera versión reunión a las más grandes figuras del FC Barcelona.

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🐯👹Falcao vuelve a jugar por el Manchester United y enfrenta a leyendas que pasaron por Arsenal ¿Empieza su etapa de futbolista retirado? #ASColombia https://t.co/xyqmpaSKHM — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 8, 2026

Falcao hará parte del equipo en donde se va a reunir los jugadores más importantes del Manchester United, el club donde logró convertirse una de las mayores estrellas en el 2014. Junto a él van a estar otras figuras como Edwin var de Sar, Carlos Tevez, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic y Dimitar Berbatov, quienes también tuvieron los mejores años en este club.

Por ahora, no hay información oficial sobre cuál será el canal que va a transmitir este encuentro deportivo, pero si hay gran expectativa por lo que será el regreso a las canchas de Radamel Falcao, donde durante una noche va a volver a vestir la camiseta del Manchester United.