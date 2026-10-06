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30 años de la creación de Rock Al Parque: este fue el primer cartel en la historia del festival

Rock Al Parque1995 // Crédito: Rock Al Parque.

30 años de la creación de Rock Al Parque: este fue el primer cartel en la historia del festival

El Rock Al Parque ha contado con un apoyo innegable desde su primera edición, cuando contó con bandas históricas en su cartel.

Andrés Contreras
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Rock Al Parque es, sin lugar a dudas, uno de los festivales más esperados de cada año en la industria musical colombiana. Miles de fanáticos esperan con ansias el momento en que llegue este evento, para así disfrutar de ritmos y ‘pogos’ imperdibles.

Año tras año grandes bandas y artistas se han convertido en el atractivo principal de una celebración que ha sido capaz de acumular momentos históricos.

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En este 2026 no será la excepción, con una edición que celebrará el aniversario número 30 de este evento. Si usted es uno de los grandes fanáticos de Rock Al Parque, pero no recuerda la primera edición, aquí le contamos cuales fueron las bandas que brillaron por todo lo alto.

Este fue el primer cartel en la historia de Rock Al Parque

Rock Al Parque se ha convertido en uno de los festivales más reconocidos de Colombia y el continente. Esta celebración destaca a varios artistas, y también a generos de talla internacional como el punk, el rock, el ska o el metal.

El inicio de este evento data de 1995, a través de una iniciativa por parte de Mario Duarte, actor y cantante de La Derecha. En aquel momento este espacio surgió como un show para resaltar a las bandas nacionales y reunir a los amantes del rock.

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La primera edición ocurrió en aquel año, con 4 escenarios distintos en varias partes de la ciudad de Bogotá. Las bandas que hicieron parte de este cartel histórico fueron:

  • 1280 Almas
  • Acutor
  • Afre
  • Agony
  • Aterciopelados
  • Bajo Cero
  • Bruma Sólida
  • Cabeza de Jabalí
  • Carpe Diem
  • Catedral
  • Ciegos Sordomudos
  • Danny Dodge
  • Darkness
  • El Zut
  • Estrato Social
  • Ex-3
  • Fobia
  • Hades
  • Insania
  • K’Nuto PowerTrio
  • Kilcrops
  • La COrte
  • La Derecha
  • La Giganta
  • La Sonora Canibal
  • Leishmaniasis
  • Leit Motiv
  • Los Cheacles
  • Marlo Hábil
  • Minga Mental
  • Monóxido
  • Morfonia
  • Mr. Crowley
  • N.P.I
  • Nueve
  • Radiestesia
  • Sangre Picha
  • Seguridad Social
  • Sex
  • Sociedad Anónima
  • Tabora Debora
  • Tom Abella
  • Vértigo
  • Why Six
  • Yuri Gagarín y Los Correcaminos
  • Zigma

Desde su primera edición Rock Al Parque resultó ser un éxito, con una asistencia de más de 70.000 personas, quienes vibraron al ritmo de canciones históricas.

Lo demás fue historia pura para la música en Colombia. Este evento se convirtió en tradición para la industria, y en este 2026 volverá a celebrarse con su edición número 30.

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