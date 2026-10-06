30 años de la creación de Rock Al Parque: este fue el primer cartel en la historia del festival

Rock Al Parque es, sin lugar a dudas, uno de los festivales más esperados de cada año en la industria musical colombiana. Miles de fanáticos esperan con ansias el momento en que llegue este evento, para así disfrutar de ritmos y ‘pogos’ imperdibles.

Año tras año grandes bandas y artistas se han convertido en el atractivo principal de una celebración que ha sido capaz de acumular momentos históricos.

Más noticias: Rock Al Parque 2026 suma nuevas bandas a su fiesta de 30 años: conozca el listado completo

En este 2026 no será la excepción, con una edición que celebrará el aniversario número 30 de este evento. Si usted es uno de los grandes fanáticos de Rock Al Parque, pero no recuerda la primera edición, aquí le contamos cuales fueron las bandas que brillaron por todo lo alto.

Este fue el primer cartel en la historia de Rock Al Parque

Rock Al Parque se ha convertido en uno de los festivales más reconocidos de Colombia y el continente. Esta celebración destaca a varios artistas, y también a generos de talla internacional como el punk, el rock, el ska o el metal.

El inicio de este evento data de 1995, a través de una iniciativa por parte de Mario Duarte, actor y cantante de La Derecha. En aquel momento este espacio surgió como un show para resaltar a las bandas nacionales y reunir a los amantes del rock.

Más noticias: Programación completa de Rock al Parque 2026 el 10, 11 y 12 de octubre; tome nota

La primera edición ocurrió en aquel año, con 4 escenarios distintos en varias partes de la ciudad de Bogotá. Las bandas que hicieron parte de este cartel histórico fueron:

1280 Almas

Acutor

Afre

Agony

Aterciopelados

Bajo Cero

Bruma Sólida

Cabeza de Jabalí

Carpe Diem

Catedral

Ciegos Sordomudos

Danny Dodge

Darkness

El Zut

Estrato Social

Ex-3

Fobia

Hades

Insania

K’Nuto PowerTrio

Kilcrops

La COrte

La Derecha

La Giganta

La Sonora Canibal

Leishmaniasis

Leit Motiv

Los Cheacles

Marlo Hábil

Minga Mental

Monóxido

Morfonia

Mr. Crowley

N.P.I

Nueve

Radiestesia

Sangre Picha

Seguridad Social

Sex

Sociedad Anónima

Tabora Debora

Tom Abella

Vértigo

Why Six

Yuri Gagarín y Los Correcaminos

Zigma

Desde su primera edición Rock Al Parque resultó ser un éxito, con una asistencia de más de 70.000 personas, quienes vibraron al ritmo de canciones históricas.

Lo demás fue historia pura para la música en Colombia. Este evento se convirtió en tradición para la industria, y en este 2026 volverá a celebrarse con su edición número 30.