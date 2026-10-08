¿Dónde ver Rock al Parque 2026 en VIVO? Así puede seguir la transmisión GRATIS desde casa

El próximo 10, 11 y 12 de octubre se va a desarrollar Rock al Parque 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. En esta oportunidad, el evento busca celebrar los 30 años de música en lo que es uno de los festivales gratuitos más importantes que se hace en la capital del país.

Serán tres días en los que todos los asistentes podrán disfrutar de múltiples escenarios en donde habrá artistas nacionales e internacionales. Además, tal y como sucede cada año, se abren las puertas del escenario para esas bandas distritales que ganaron la convocatoria y se han destacado a lo largo del año con sus canciones inéditas.

También, tendrán momentos especiales en donde se va a rendir un homenaje a todo lo que ha sido el festival a lo largo del tiempo, pues son 30 años en donde han dejado huella por ser uno de los festivales más importantes. Pero no solo eso, sino que en varias localidades habrá espacios académicos para que todos los fans del rock puedan aprender un poco más sobre cómo funciona la industria musical.

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¿Dónde ver Rock al Parque 2026 en VIVO?

En caso de que se quede por fuera del evento y no se quiera perder ningún detalle de todo lo que pasa en Rock al Parque 2026, podrá seguir la transmisión en VIVO por medio de diferentes canales.

Según se dio a conocer en las últimas horas, las personas interesadas en ver todo el concierto en VIVO podrán hacerlo por medio de la señal de televisión de Canal Capital, en donde se va a mostrar todo lo que pase en el escenario principal. Pero esta no es la única opción, pues también puede conectarse por medio de las plataformas digitales del canal con el fin de ver todo lo que está pasando en el Parque Simón Bolívar.

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También podrá ver los mejores videos de las presentaciones que se van a realizar a lo largo del fin de semana, por medio de las redes sociales de Radioacktiva, donde se van a transmitir los mejores shows del festival.