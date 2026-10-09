La canción perfecta de Linkin Park para superar un momento de profunda tristeza; dura tres minutos

Linkin Park es una de las bandas de rock más reconocidas e importantes en la actualidad, que ha encontrado una canción para cada momento. Hace un tiempo, en el 2003, lanzaron su álbum ‘Meteora’ con el que lograron sacar varios de sus sencillos más exitosos que los llevaron a tener un reconocimiento mayor a nivel internacional.

En esta oportunidad le presentamos cuál es esa canción ideal de Linkin Park que puede escuchar para superar un momento de absoluta tristeza, en donde no está entendiendo todo lo que pasa en su entorno. Esta letra lo va a ayudar a sentirse un poco mejor, tomar nuevamente el rumbo de las cosas y empezar a superar todas esas luchas internas, pues los artistas siempre se concentran en hablar sobre salud mental.

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¿Cuál es la canción perfecta de Linkin Park para superar la tristeza?

Se trata de ‘Breaking the habit’, una canción del álbum Meteora en donde busca hablar de romper todas esas cosas que están en la mente y no permiten avanzar. Además, hace un énfasis especial en lo que debe hacer para poder encontrar una fuerza que le permita avanzar aunque todo lo que está pasando se muestre como algo totalmente negativo.

Tiene una duración de tres minutos y 19 segundos y fue escrita por Mike Shinoda, quien conectó con Chester Bennington para poder hablar de todas esas luchas mentales y plasmar esto en una canción que ayudara a las personas a superar todos esos problemas de ansiedad, tristeza o depresión que no les permiten salir adelante.

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Quienes la han escuchado dicen que en los momentos de tristeza esta letra los ayuda a desahogarse, liberar la ansiedad y da esa energía para empezar nuevamente desde cero, superando toda la melancolía de esos momentos que no los deja avanzar del todo.

La canción cuenta con un poco más de 436 millones de reproducciones y se posiciona como una de las más reconocidas que en varias ocasiones les piden tocar en sus conciertos en vivo.