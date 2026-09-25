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Fechas oficiales de Rock al Parque 2026 | Getty Images

Fechas oficiales de Rock al Parque 2026 | Getty Images

Esta es la programación oficial de Rock Al Parque 2026: horarios por días y escenarios

Le contamos cuáles son los horarios por días y escenarios de sus bandas favoritas para que se programe

Santiago Sánchez
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Ya hay plan para el puente de octubre. Rock al Parque 2026 regresa al Parque Simón Bolívar de Bogotá los próximos 10, 11 y 12 de octubre, con tres jornadas de música, entrada libre y una celebración especial por sus 30 años de historia.

La organización ya publicó la programación oficial, así que los asistentes pueden comenzar a organizar el parche y decidir qué bandas ver en cada jornada.

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Durante los tres días, el festival reunirá sonidos como rock, metal, reggae, ska y propuestas alternativas en sus diferentes escenarios: Plaza, Bio by Vans, Eco y Escenario BBC.

El cartel de esta edición incluye artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres que llegarán al festival aparecen Mon Laferte, Apocalyptica, Editors, Ministry, Rata Blanca, Serú Girán, Los Bunkers, Stratovarius y Tokyo Ska Paradise Orchestra.

También habrá una fuerte presencia de agrupaciones colombianas, incluyendo proyectos de Bogotá que harán parte de esta edición especial.

¿Cuándo y dónde es Rock al Parque 2026?

La cita será durante el 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Como es tradición, el acceso será gratuito.

Con la programación ya disponible, solo queda revisar los horarios, marcar las bandas favoritas y armar la ruta para no perderse esos shows que llevan meses esperando los fanáticos del festival.

Horarios de Rock Al Parque 2026 por días y escenarios

Sábado 10 de octubre

Escenario PLAZA

  • Solegnium 14:00 – 14:40 P. M.
  • Narcocracia 14:55 – 15:35 P. M.
  • Vein 15:50 – 16:30 P. M.
  • Hellbutcher 16:50 – 17:40 P. M.
  • Burning Witches 18:00 – 18:50 P. M.
  • Stratovarius 19:15 – 20:15 P. M.
  • Perpetual Warfare 20:35 – 21:20 P. M.
  • Apocalyptica 21:45 – 22:45 P. M.

Escenario BIO BY VANS

  • Maskhera 15:20 – 16:00 P. M.
  • Ataque de Pánico 16:15 – 16:55 P. M.
  • Syracusae 17:15 – 17:55 P. M.
  • Between the buried and me 18:15 – 19:05 P. M.
  • Valore 19:20 – 20:00 P. M.
  • Grave 20:20 – 21:10 P. M.
  • Triptykon 21:30 – 22:30 P. M.

Escenario ECO

  • No Dependiente 15:00 – 15:40 P. M.
  • End It 15:55 – 16:45 P. M.
  • Agua Bendita 17:00 – 17:50 P. M.
  • Nadie 18:05 – 18:55 P. M.
  • I.R.A 19:10 – 20:00 P. M.
  • Darkest Hour 20:15 – 21:15 P. M.

Escenario BBC

  • Darkness 14:50 – 15:35 P. M.
  • El EM3 15:50 – 16:35 P. M.
  • Real House of Hate 16:55 – 17:40 P. M.
  • Kraken 18:00 – 18:45 P. M.
  • Info 19:05 – 19:50 P. M.
  • Pornomotora 20:10 – 20:55 P. M.
  • Los Setas 21:15 – 22:00 P. M.

Domingo 11 de octubre

Escenario PLAZA

  • Niña Lobo 14:00 – 14:50 P. M.
  • Alto Grado 15:10 – 15:50 P. M.
  • Claudio Narea Los Prisioneros 16:15 – 17:05 P. M.
  • Iseo & Dodosound 17:30 – 18:20 P. M.
  • Serú Girán 18:45 – 19:45 P. M.
  • Esteman 20:10 – 21:00 P. M.
  • Mon Laferte 21:30 – 22:30 P. M.

Escenario BIO BY VANS

  • La Brigada RPF 14:30 – 15:10 P. M.
  • El Punto SKA 15:25 – 16:05 P. M.
  • Desorden Público 16:25 – 17:15 P. M.
  • Tokyo SKA Paradise Orchestra 17:35 – 18:25 P. M.
  • Green Valley 18:45 – 19:35 P. M.
  • Skampida 19:50 – 20:35 P. M.
  • Gondwana & Quique Neira 21:00 – 22:00 P. M.

Escenario ECO

  • Brina Quoya 14:30 – 15:10 P. M.
  • Elsa Riveros 15:25 – 16:05 P. M.
  • Lo Mismo Decían de Juana 16:20 – 17:00 P. M.
  • Los Tetas 17:15 – 18:05 P. M.
  • La Monky Band 18:25 – 19:05 P. M.
  • Porter 19:25 – 20:15 P. M.
  • Bandalos Chinos 20:35 – 21:35 P. M.

Escenario BBC

  • Últimos Nietos 14:20 – 15:05 P. M.
  • Nawal 15:25 – 16:10 P. M.
  • Wañukta Tonic 16:30 – 17:15 P. M.
  • Margarita Siempre Viva 17:35 – 18:20 P. M.
  • Medved 18:35 – 19:20 P. M.
  • Doris Vespa 19:35 – 20:20 P. M.
  • Nicolai Fella 20:40 – 21:25 P. M.

Lunes 12 de octubre

Escenario PLAZA

  • Pez Errante 14:00 – 14:40 P. M.
  • Lutter 14:55 – 15:35 P. M.
  • División Minúscula 16:00 – 16:50 P. M.
  • Ratones Paranoicos 17:10 – 18:00 P. M.
  • Boca de serpiente 18:20 – 19:00 P. M.
  • Ministry 19:30 – 20:30 P. M.
  • Rata Blanca 21:00 – 22:00 P. M.

Escenario BIO BY VANS

  • Las Fokin Biches 14:00 – 14:50 P. M.
  • Sistema de Entretenimiento 15:05 – 15:55 P. M.
  • Trotsky Vengarán 16:10 – 17:00 P. M.
  • V for Volume 17:15 – 17:55 P. M.
  • Stayway 18:10 – 18:50 P. M.
  • Editors 19:10 – 20:10 P. M.
  • Los Bunkers 20:30 – 21:30 P. M.

Escenario ECO

  • Casi 15:00 – 15:40 P. M.
  • Algiers 16:00 – 16:50 P. M.
  • Lika Nova 17:05 – 17:45 P. M.
  • Alcalá Norte 18:00 – 18:50 P. M.
  • Laura Pérez 19:05 – 19:45 P. M.
  • Lucio Feuillet 20:00 – 20:40 P. M.

Escenario BBC

  • The Klaxon 14:00 – 14:45 P. M.
  • La Severa Matacera 15:05 – 15:50 P. M.
  • Tizishi 16:10 – 16:55 P. M.
  • Zalama Crew 17:15 – 18:00 P. M.
  • Los Elefantes 18:20 – 19:05 P. M.
  • Ghetto Kumbé 19:25 – 20:10 P. M.
  • Kill The Clowns 20:30 – 21:15 P. M.

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