Ya hay plan para el puente de octubre. Rock al Parque 2026 regresa al Parque Simón Bolívar de Bogotá los próximos 10, 11 y 12 de octubre, con tres jornadas de música, entrada libre y una celebración especial por sus 30 años de historia.
La organización ya publicó la programación oficial, así que los asistentes pueden comenzar a organizar el parche y decidir qué bandas ver en cada jornada.
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Durante los tres días, el festival reunirá sonidos como rock, metal, reggae, ska y propuestas alternativas en sus diferentes escenarios: Plaza, Bio by Vans, Eco y Escenario BBC.
El cartel de esta edición incluye artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres que llegarán al festival aparecen Mon Laferte, Apocalyptica, Editors, Ministry, Rata Blanca, Serú Girán, Los Bunkers, Stratovarius y Tokyo Ska Paradise Orchestra.
También habrá una fuerte presencia de agrupaciones colombianas, incluyendo proyectos de Bogotá que harán parte de esta edición especial.
¿Cuándo y dónde es Rock al Parque 2026?
La cita será durante el 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Como es tradición, el acceso será gratuito.
Con la programación ya disponible, solo queda revisar los horarios, marcar las bandas favoritas y armar la ruta para no perderse esos shows que llevan meses esperando los fanáticos del festival.
Horarios de Rock Al Parque 2026 por días y escenarios
Sábado 10 de octubre
Escenario PLAZA
- Solegnium 14:00 – 14:40 P. M.
- Narcocracia 14:55 – 15:35 P. M.
- Vein 15:50 – 16:30 P. M.
- Hellbutcher 16:50 – 17:40 P. M.
- Burning Witches 18:00 – 18:50 P. M.
- Stratovarius 19:15 – 20:15 P. M.
- Perpetual Warfare 20:35 – 21:20 P. M.
- Apocalyptica 21:45 – 22:45 P. M.
Escenario BIO BY VANS
- Maskhera 15:20 – 16:00 P. M.
- Ataque de Pánico 16:15 – 16:55 P. M.
- Syracusae 17:15 – 17:55 P. M.
- Between the buried and me 18:15 – 19:05 P. M.
- Valore 19:20 – 20:00 P. M.
- Grave 20:20 – 21:10 P. M.
- Triptykon 21:30 – 22:30 P. M.
Escenario ECO
- No Dependiente 15:00 – 15:40 P. M.
- End It 15:55 – 16:45 P. M.
- Agua Bendita 17:00 – 17:50 P. M.
- Nadie 18:05 – 18:55 P. M.
- I.R.A 19:10 – 20:00 P. M.
- Darkest Hour 20:15 – 21:15 P. M.
Escenario BBC
- Darkness 14:50 – 15:35 P. M.
- El EM3 15:50 – 16:35 P. M.
- Real House of Hate 16:55 – 17:40 P. M.
- Kraken 18:00 – 18:45 P. M.
- Info 19:05 – 19:50 P. M.
- Pornomotora 20:10 – 20:55 P. M.
- Los Setas 21:15 – 22:00 P. M.
Domingo 11 de octubre
Escenario PLAZA
- Niña Lobo 14:00 – 14:50 P. M.
- Alto Grado 15:10 – 15:50 P. M.
- Claudio Narea Los Prisioneros 16:15 – 17:05 P. M.
- Iseo & Dodosound 17:30 – 18:20 P. M.
- Serú Girán 18:45 – 19:45 P. M.
- Esteman 20:10 – 21:00 P. M.
- Mon Laferte 21:30 – 22:30 P. M.
Escenario BIO BY VANS
- La Brigada RPF 14:30 – 15:10 P. M.
- El Punto SKA 15:25 – 16:05 P. M.
- Desorden Público 16:25 – 17:15 P. M.
- Tokyo SKA Paradise Orchestra 17:35 – 18:25 P. M.
- Green Valley 18:45 – 19:35 P. M.
- Skampida 19:50 – 20:35 P. M.
- Gondwana & Quique Neira 21:00 – 22:00 P. M.
Escenario ECO
- Brina Quoya 14:30 – 15:10 P. M.
- Elsa Riveros 15:25 – 16:05 P. M.
- Lo Mismo Decían de Juana 16:20 – 17:00 P. M.
- Los Tetas 17:15 – 18:05 P. M.
- La Monky Band 18:25 – 19:05 P. M.
- Porter 19:25 – 20:15 P. M.
- Bandalos Chinos 20:35 – 21:35 P. M.
Escenario BBC
- Últimos Nietos 14:20 – 15:05 P. M.
- Nawal 15:25 – 16:10 P. M.
- Wañukta Tonic 16:30 – 17:15 P. M.
- Margarita Siempre Viva 17:35 – 18:20 P. M.
- Medved 18:35 – 19:20 P. M.
- Doris Vespa 19:35 – 20:20 P. M.
- Nicolai Fella 20:40 – 21:25 P. M.
Lunes 12 de octubre
Escenario PLAZA
- Pez Errante 14:00 – 14:40 P. M.
- Lutter 14:55 – 15:35 P. M.
- División Minúscula 16:00 – 16:50 P. M.
- Ratones Paranoicos 17:10 – 18:00 P. M.
- Boca de serpiente 18:20 – 19:00 P. M.
- Ministry 19:30 – 20:30 P. M.
- Rata Blanca 21:00 – 22:00 P. M.
Escenario BIO BY VANS
- Las Fokin Biches 14:00 – 14:50 P. M.
- Sistema de Entretenimiento 15:05 – 15:55 P. M.
- Trotsky Vengarán 16:10 – 17:00 P. M.
- V for Volume 17:15 – 17:55 P. M.
- Stayway 18:10 – 18:50 P. M.
- Editors 19:10 – 20:10 P. M.
- Los Bunkers 20:30 – 21:30 P. M.
Escenario ECO
- Casi 15:00 – 15:40 P. M.
- Algiers 16:00 – 16:50 P. M.
- Lika Nova 17:05 – 17:45 P. M.
- Alcalá Norte 18:00 – 18:50 P. M.
- Laura Pérez 19:05 – 19:45 P. M.
- Lucio Feuillet 20:00 – 20:40 P. M.
Escenario BBC
- The Klaxon 14:00 – 14:45 P. M.
- La Severa Matacera 15:05 – 15:50 P. M.
- Tizishi 16:10 – 16:55 P. M.
- Zalama Crew 17:15 – 18:00 P. M.
- Los Elefantes 18:20 – 19:05 P. M.
- Ghetto Kumbé 19:25 – 20:10 P. M.
- Kill The Clowns 20:30 – 21:15 P. M.