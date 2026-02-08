VIDEO: James Rodríguez fue homenajeado durante partido de la NBA; así fue su reacción

James Rodríguez vivió un momento especial fuera de las canchas de fútbol. Durante un partido de la NBA, el futbolista colombiano fue homenajeado por la organización, generando una reacción que no pasó desapercibida entre los asistentes y en redes sociales. Todo esto, luego de su presentación oficial en el Minnesota United, siendo gran sensación en este momento. El video del emotivo momento ya es viral en redes sociales y aquí se lo mostramos.

Durante semanas, el paradero del 10 de la Selección Colombia fue un completo misterio; incluso, se especuló con un posible regreso al país. Sin embargo, los rumores quedaron atrás cuando James Rodríguez fue anunciado oficialmente como nuevo fichaje del equipo estadounidense. Su llegada no pasó desapercibida, pues fue recibido con gran emoción y con un emotivo homenaje a su histórico gol del Mundial 2014, el mismo que lo llevó a conquistar el Balón de Oro de aquel torneo.

VIDEO: James Rodríguez fue homenajeado durante partido de la NBA

James Rodríguez eligió jugar en Estados Unidos, en Minnesota United, equipo donde tendrá su preparación deportiva para el Mundial 2026 con la tricolor. Aunque solo se firmó hasta junio de este mismo año, hay una probabilidad de poder alargar el contraro hasta diciembre del 2026.

“El club ha firmado al centrocampista internacional colombiano James Rodríguez a un contrato garantizado hasta junio del 2026 con opción hasta diciembre del 2026″, se específico.

Luego de su presentación, James decidió conocer un poco de su ciudad y asisitir a un partido de la NBA entre Minnesota Timberwolves contra New Orleans Pelicans. Aunque el equipo local perdió por un marcador 119 -115, Rodríguez se llevó el protanismo durante el evento deportivo tras ser sorprendido con un homenaje.

Los organizadores proyectaron su recordado gol ante Uruguay en el Mundial de 2014, la anotación que lo catapultó como una estrella internacional. Luego del homenaje, la mascota del equipo de Minnesota se acercó para pedirle un autógrafo, un gesto que no tardó en volverse viral en redes sociales.

La hinchada y los seguidores de James Rodríguez están a la espera de su debut el próximo 21 de febrero. El partido sera entre Minnesota contra Austin, de visitante, a las 8:30 p.m (hora colombiana) y, como local, el 28 frente a Cincinatti (4:30 p.m. hora colombiana).