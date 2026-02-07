Todos los días la tecnología va evolucionando con el fin de buscar nuevas actualizaciones que le faciliten la vida a los usuarios. Por eso, en varios televisores en los próximos días, va a dejar de funcionar la aplicación de streaming Netflix.

Según se dio a conocer en redes sociales, desde el próximo 15 de febrero del 2026 una gran cantidad de dispositivos se van a quedar sin la aplicación. Todo esto, teniendo en cuenta que las nuevas actualizaciones necesitan de mayor capacidad de memoria para tener un mejor rendimiento en los televisores con la función de smart.

De hecho, hay varias actualizaciones relacionadas con la calidad de las producciones, la seguridad y las nuevas funciones, que no se podrían cargar directamente a la app, en caso de que usted tenga un televisor antiguo.

Lista de televisores y dispositivos que dejarán de tener Netflix en febrero

Estos son todos los dispositivos Smart TV que dejarían de tener Netflix debido a las nuevas actualizaciones

Todos los dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación

Televisores modelos Panasonic y LG que salieron antes del 2015

Televisores Samsung Smart TV que salieron desde el 2012 al 2015

Sony versión Bravia de serie KDL, XBR, W95 y X95

Televisores que fueron fabricados antes del 2012

Esto quiere decir que todos estos dispositivos no van a poder descargar ni actualizar la aplicación; sí podrán usarla como lo venían haciendo, pero todas las novedades que lleguen a la plataforma no van a estar disponibles para ellos.

Como estos televisores, también hay algunos celulares en donde la aplicación ya no va a funcionar más; entre ellos están el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Mate 7 y Asus ZenFone 2.

Para los iPad, solo aquellos que soporten el sistema operativo iOS 17 van a poder seguir usando la aplicación sin problema. En los otros, se podría bloquear el acceso a la plataforma y esta quedaría cerrada a nuevas descargas.