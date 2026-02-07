Este es el ‘setlist’ que tocaría Green Day en su show en el SuperBowl: ¿Está ‘American Idiot’?

Green Day será protagonista de la escena musical el próximo fin de semana. La icónica banda de Billie Joe Armstrong estará en un show imperdible, con el que acompañará un evento imperdible como lo es el SuperBowl.

Esta gran banda tendrá la posibilidad de ser parte de esta cita brillante, donde se espera deje revuelo, rock, y por supuesto, clásicos inolvidables de su trayectoria musical.

En caso de que sea fanático de esta banda y quiera ver este show, les contamos que puede empezar a palpitarlo desde ya, por lo que aquí les tenemos el posible repertorio que presentaría Green Day.

El ‘setlist’ que tocaría Green Day en el SuperBowl

Desde el gran anuncio de Green Day en el SuperBowl la emoción ha sido total. Miles de fans han demostrado su pasión por esta banda y el rock, en lo que será una cita histórica para todos sus fans.

Esta agrupación tendrá una posibilidad inmejorable para dejar la bandera del punk y el rock en alto, y a su vez mantener su manera tajante de criticar a la sociedad.

Gracias a los mensajes agudos que presentan en sus canciones, varios éxitos son esperados en el repertorio de esta banda para el SuperBowl.

De hecho, una de las más deseadas es ‘American Idiot’, un éxito al que incluso se le ha cambiado la letra para dar mensajes de crítica en varias ocasiones.

Claramente, este show estará lleno de sorpresas, por lo que asegurar cual será el ‘setlist’ para esta ocasión es complejo, y realmente difícil de predecir con exactitud.

Aun así, recientemente Green Day se presentó durante el iHeartRadio ALTer EGO, y su ‘setlist’ podría ser bastante parecido para esta ocasión.

La lista de éxitos presentada durante aquel show fue:

American Idiot Holiday Know Your Enemy Boulevard of Broken Dreams Longview One Eyed Bastard Brain Stew St. Jimmy 21 Guns Basket Case When I Come Around Good Riddance (Time of Your Life)

Hora y dónde ver el show

Si desea disfrutar del show de Green Day en el SuperBowl, les contamos que será el próximo 8 de febrero aproximadamente a las 6:00 p.m. de Colombia, y podrá ser visto en ESPN y las señal de ‘streaming’ de Disney+.