¿A qué hora se presenta Green Day en el Super Bowl 2026? Canales en los que podrá ver la presentación de la banda

El Super Bowl está apunto de llegar para estremecer a los amantes del deporte y de Green Day. El máximo evento de la historia del fútbol americano tendrá una nueva edición, para coronar al gran campeón de la NFL.

Esta final contará con 2 equipos que buscarán de manera incesante, pero, como de costumbre, también tendrá 2 espectáculos musicales brillantes.

El primero de ellos estará a cargo de Green Day, banda que hará parte del show de antesala al Super Bowl en su edición LX, y si usted es fan de esta agrupación, y no quiere perderse ni un detalle, aquí les contamos hora y dónde podrá verlo.

El show de Green Day en el Super Bowl

Esta es, sin dudas, una de las bandas más grandes y reconocidas en la historia del rock y el punk. La banda de Billie Joe Armstrong ha acumulado fama notable, y varios éxitos brillantes gracias a su talento.

Esta agrupación posee una cantidad enorme de éxitos, y momentos imborrables para la industria musical, con los cuales ha dejado en evidencia su talento y potencia.

Este grupo tendrá una nueva oportunidad de dejar su nombre en lo más alto el próximo 8 de febrero, con lo que será su show en el Super Bowl.

La banda contará con una palestra enorme para volver a dar un largo recorrido de sus éxitos, y también para demostrar su crítica social con la que ha estremecido el mundo político y musical.

Por el momento se desconoce el ‘setlist’ exacto que presentará Green Day, aunque, una hipotética lista de canciones podría ser la siguiente:

American Idiot Holiday Know Your Enemy Boulevard of Broken Dreams Longview One Eyed Bastard Brain Stew St. Jimmy 21 Guns Basket Case When I Come Around Good Riddance (Time of Your Life)

Hora y dónde ver el show

Green Day se presentará antes del Super Bowl este próximo 8 de febrero. La agrupación de Billie Joe Armstrong tendría su show aproximadamente a las 6:00 p.m. de Colombia.

La transmisión de este show podrá ser vista a través de las señales de ESPN, y la plataforma de ‘streaming’ Disney+.