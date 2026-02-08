Super Bowl 2026: fecha, hora y dónde ver EN VIVO desde Colombia la final de la NFL

El próximo domingo ocho de febrero se va a celebrar en Estados Unidos uno de los eventos deportivos más importantes de cada año. Se trata del Super Bowl 2026, la final del fútbol americano y el momento más fuerte relacionado con publicidad en el mundo.

En esta oportunidad, en la final de la National Football League (NFL), no solo habrá un show deportivo por todo lo alto, sino que importantes figuras de la industria musical se van a presentar en el show de medio tiempo. Según se conoció en días pasados, los grandes elegidos en esta oportunidad fueron el artista urbano Bad Bunny y la banda Green Day, quienes llevan semanas preparando este importante momento.

Leer más: Este fue el mensaje que le envió Luis Díaz al colombiano que va a estar en el Super Bowl con la NFL

¿Hora y dónde ver en vivo el Super Bowl desde Colombia?

Según se dio a conocer en días pasados, la final del Super Bowl se va a desarrollar en el Levi’s Stadium, la casa de los San Francisco 49ers, que está lista para recibir en esta oportunidad a los Seattle Seahawks y New England Patriots. Los dos vienen con sed de victoria, así que están dispuestos a todo con tal de lograr conseguir el tan anhelado triunfo y hacer historia en el fútbol americano.

El partido dará inicio a las 6:30 p.m. del domingo ocho de febrero; la presentación del show de medio tiempo será aproximadamente a las 8:00 p.m. u 8:30 p.m. Esto teniendo en cuenta que el partido como tal puede durar un poco más de tres horas, dependiendo las pausas, los cambios y los comerciales.

Seguir leyendo: Donald Trump arremetió contra Green Day por su show en el SuperBowl: “siembran odio”

Toda la transmisión del evento va a estar disponible por medio de los canales de ESPN en la aplicación de suscripción paga Disney+. Esta sería la única señal mediante la cual se podría ver el partido desde Colombia, pues ellos tendrían los derechos oficiales del evento.

La gran sorpresa de este Super Bowl es que tendrá participación de Christian González; el jugador nació en Estados Unidos, pero tiene descendencia colombiana. Desde el 2024 juega en el equipo Patriots de Nueva Inglaterra y es una de las figuras que más se destaca en su equipo.