James Rodríguez habló de su futuro en Millonarios. ¿Hay posibilidad? Su respuesta generó controversia

James Rodríguez ya fue confirmado como el nuevo fichaje del club estadounidense Minnesota United FC el pasado viernes seis de febrero. Durante su presentación, el jugador decidió ofrecer unas palabras, donde no dudó en aclarar los rumores que circularon sobre su futuro en el fútbol colombiano, especialmente en Millonarios, un tema que se volvió tendencia en los últimos días.

La especulación de una posible llegada al conjunto capitalino se dio cuando Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, expresó su interés por el jugador. “Si a James Rodríguez le interesa venir, estamos listos”. Sin embargo, todo quedó sobre la mesa y, hasta ahora, se conoció una respuesta por parte del ’10’ colombiano que generó controversias.

Lee también: ¡Es oficial! James Rodríguez fue anunciado como el nuevo jugador de Minnesota en la MLS

¿James Rodríguez en Millonarios en un futuro?

En medio de su presentación, James Rodríguez habló de la posibilidad de llegar a Millonarios, un tema de interés de los hinchas del ‘Embajador’ y los seguidores del volante. Allí mencionó que, aunque no descarta la posibilidad de llegar al país, no está en sus planes por ahora.

“El fútbol colombiano no está todavía dentro de mis planes, en un futuro uno nunca sabe nada, pero desde el primer momento quería jugar acá. En cuanto a Colombia, sería algo raro decir que no porque en el fútbol uno nunca sabe. Quiero vivir el día a día, ahora estoy aquí y quiero estar bien, voy a estar bien y sé que vamos a ganar partidos, cosas”, mencionó.

Además fue muy específico sobre los rumores que se crearon sobre su posible llegada a Millonarios, catalogando los hechos como “puro chisme”.

“En cuanto a lo de Colombia, no se tuvo claridad con la gente mía. Con Falcao hablé pero no de esto. Todo lo que salió, vamos a decirlo coloquialmente, fue todo chisme. La prensa saca cosas que no son reales, así pasó con lo de Junior también, la gente que está conmigo sabe cómo fue todo”, reveló.

Te puede interesar: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, después de Millonarios vs DIM: ¿subió el ‘embajador’?

Finalmente, James Rodríguez hizo una fuerte crítica al fútbol colombiano que generó controversia en toda la hinchada y jugadores.

“El fútbol en Colombia tiene que crecer mucho más en muchos puntos, no me voy a meter mucho pero en muchas cosas tiene que mejorar para ser más grande, competir con otras grandes ligas”, concluyó diciendo.

James Rodríguez dejó claro que su enfoque actual está completamente en Minnesota y en su preparación de cara al Mundial de 2026. Aunque en este momento Colombia no figura dentro de sus planes, no descarta la posibilidad de un eventual regreso al fútbol colombiano en el futuro.