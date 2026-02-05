James Rodríguez tiene acuerdo total con su nuevo club: este es el destino del ‘diez’

James Rodríguez volvió a ser protagonista en el mundo del deporte este 5 de febrero. El colombiano ha sido figura con varios rumores, especialmente por la búsqueda de un nuevo club, con el objetivo de llegar en buena forma al Mundial de 2026.

El mediocampista ha presentado cierta demora por cerrar su nuevo equipo. No obstante, el colombiano ya tendría claro su destino, e incluso, aseguraría un acuerdo total con dicho club.

La estrella estaría a pocas horas de tener el anuncio oficial, pero, este 5 de febrero se habrían concretado las negociaciones, y aquí les contamos los detalles.

James Rodríguez tiene acuerdo total con su nuevo club

El colombiano es una de las mayores estrellas del reciente mercado de fichajes. James Rodríguez cerró su participación con el Club León, y empezó a buscar un nuevo club.

Aunque el talento del astro es sumamente deseado en todo el mundo del fútbol, algunos clubes han fracasado en sus negociaciones para contar con los derechos de James.

La espera ha sido de meses, pero finalmente, Rodríguez cerraría un nuevo destino. Incluso le convendría de cara al Mundial de 2026.

El último equipo que mostró interés por Rodríguez fue el Minnesota United, equipo de la MLS, el cual desea contar con James en la brevedad de lo posible.

Esta negociación se habría trabajado por varios días, pero finalmente el acuerdo sería total. Según Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, la adquisición de James Rodríguez estaría cerrada.

El acuerdo sería total, y la oficialización llegaría en las próximas horas. El Minnesota United milita en la MLS, por lo que Rodríguez podría enfrentarse a otras figuras como Lionel Messi, o Luis Suárez.

🚨🇺🇸 James Rodriguez to Minnesota United, here we go! Verbal agreement in place for the Colombian star.



He’s set for MLS move as free agent as final details are being sorted ahead of formal signatures.



James, ready for new chapter. 🇨🇴 pic.twitter.com/ztzVJHqVtx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026

Por ahora se desconoce el tiempo exacto de acuerdo, al igual que el salario de Rodríguez. Sin embargo, James buscaría estar vinculado a este club por 6 meses, para así llegar a buen tono al Mundial de 2026.

Es necesario destacar que el Mundial de 2026 tendrá a Estados Unidos como una de sus sedes, por lo que James podrá ponerse a tono con este territorio donde Colombia disputará varios choques.

Lo cierto es que, los seguidores de James Rodríguez tendrán que estar atentos a las redes sociales del colombiano, al igual que las del Minnesota United, en espera de la oficialización total del fichaje.