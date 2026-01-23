Millonarios abre la puerta a James Rodríguez: Gustavo Serpa confirma interés

Mientras el mercado de fichajes del fútbol colombiano continúa activo, uno de los nombres más influyentes del balompié nacional vuelve a generar conversación: James Rodríguez. La posibilidad de que el capitán histórico de la Selección Colombia regrese al país ha despertado expectativas entre los hinchas, y Millonarios aparece nuevamente en el radar como un eventual destino.

El tema tomó fuerza a partir de una revelación hecha en El Pulso del Fútbol, programa de Caracol Radio, donde el periodista César Augusto Londoño entregó detalles sobre la postura del club embajador frente a un posible acercamiento con el volante cucuteño. De acuerdo con el comunicador, la institución bogotana no descarta la operación y mantiene una posición abierta ante cualquier escenario.

Millonarios está listo para entablar conversaciones con James Rodríguez

Desde la dirigencia azul, el mensaje ha sido claro. Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, dejó sentada la disposición del club ante un eventual interés del futbolista: “Si a James Rodríguez le interesa venir, estamos listos”. La frase confirma que, al menos desde lo institucional, no existirían barreras para iniciar conversaciones formales si el jugador decide contemplar el Fútbol Profesional Colombiano como alternativa.

No obstante, el panorama no es tan sencillo. Según explicó Londoño en la misma emisión radial, el deseo del mediocampista no estaría alineado, por ahora, con un regreso al FPC. “Hizo contactos ayer, pero evidentemente él no está listo para volver (al FPC)”, aseguró el periodista, citando lo conversado con Serpa. Esta postura marcaría el principal obstáculo para que la negociación avance en el corto plazo.

James Rodriguez continúa sin equipo de cara al mundial 2026

La situación contractual de James Rodríguez alimenta las versiones. El zurdo de 34 años continúa sin equipo tras su salida del Club León de México, y su futuro deportivo es tema de debate, especialmente pensando en la preparación rumbo al Mundial de 2026. La falta de continuidad competitiva ha llevado a que distintos clubes, dentro y fuera del país, sean relacionados con el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich.

En ese contexto, Millonarios aparece como una opción que ilusiona a la afición, aunque todavía lejana. El club capitalino entiende que cualquier movimiento dependerá exclusivamente de la decisión personal del futbolista y de su proyecto deportivo. Por ahora, el nombre de James Rodríguez vuelve a sonar con fuerza en Colombia, pero su regreso sigue siendo una posibilidad abierta, más cercana al rumor que a la confirmación.

