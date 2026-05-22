VIDEO: Cata casi vomita los deliciosos chapulines de Pacho; así reaccionaron Champion y Lucho

El Gallo sigue acompañando a todos los amantes del rock en las mañanas de Radioacktiva; este viernes Pacho Cardona estuvo presente en el programa, pero en esta oportunidad desde la cabina en Colombia, junto a unos deliciosos chapulines.

En su visita, nuestro ‘gallero’ quiso darles una pruebita de México a sus compañeros de programa, así que compartió con ellos unos deliciosos chapulines, una comida que es tradicional de este país y que cientos de personas comen todos los días para acompañar sus platos.

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¿Qué son los Chapulines?

Esto es algo que no se suele ver mucho en Colombia, pues son unos insectos muy característicos de la gastronomía mexicana. Hay quienes los describen como saltamontes, que se suelen comer tostados con ajo, limón, picante o chile, que ayudan a darle un sabor especial a esta preparación.

Incluso, algunas personas mencionan que estos insectos son ricos en proteínas y tienen un sabor característico que lo hace muy popular en varias regiones de México. De hecho, es común que en ocasiones se coman este tipo de insectos con el fin de acompañar otros platillos o como un pasabocas.

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VIDEO: Cata Bernal casi vomita los deliciosos chapulines de Pacho

Pacho Cardona no llegó con las manos vacías, así que les trajo un pedacito de México a sus compañeros, a quienes les dio a probar unos deliciosos chapulines. Aunque Lucho y Champion no tuvieron problema con esto y aceptaron comerlos en caso de perder, Cata no se sintió tan cómoda con esta situación.

Después de medir el conocimiento de todos los integrantes de ‘El Gallo’ de Radioacktiva, Cata no logró responder todas las preguntas y fue la que menos sumó puntos. Así que debía pagar las consecuencias y probar los chapulines en cámara, para poder mostrar si eran de su agrado.

Con el fin de pagar las consecuencias de perder, Cata probó uno de los chapulines que trajo Pacho directamente desde México. Al parecer, esto no le gustó del todo, pues de inmediato tuvo que salir de la cabina y tomar agua, por el desagrado, mientras que todos sus compañeros no podían parar de reír por este momento.