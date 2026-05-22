El rock sin duda tiene una canción perfecta para cada oportunidad; por eso, los expertos han hablado de cuáles son esos sencillos que son capaces de hacerte sentir feliz en tan solo segundos. En esta oportunidad, presentan un éxito de la banda Radiohead, que tiene millones de reproducciones y varios comentarios positivos por parte de varios de sus colegas.

Hay tantas canciones en el género que elegir solo una es una tarea casi que imposible, pero no es un impedimento para los grandes críticos, quienes han hablado sobre el avance que han tenido varias agrupaciones y cómo esto los posicionó de forma radical. Por eso, el músico experto, Thom Yorke, habló de cuál es ese sencillo que él considera como el más alegre.

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¿Cuál es la canción de rock más alegre?

Las canciones de Radiohead se catalogan por tener unos ritmos completamente diferentes a lo que en muchas oportunidades muchos están acostumbrados a escuchar. Una de sus canciones más populares es ‘Idioteque’, en donde el guitarrista Jonny Greenwood decidió empezar a tocar diferentes ritmos recordando todo lo que fueron los clásicos de los años 70.

Esto dio como resultado un sampleo de aproximadamente 50 minutos, en donde el guitarrista decidió improvisar y le dejó un espacio a Thom Yorke para que, de acuerdo a esto, se acomodara la letra de la canción. Como resultado, surgió una canción de más de cuatro minutos, llena de sonidos que son diferentes, pero sin dejar de lado lo clásico.

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“Cuando lo terminamos, recordé que siempre quise hacer una melodía bailable con la banda, algo que escuchas cuando vas a un bar. Cuando yo estaba en la universidad, solía ir a un bar en el que solo ponían hip hop, James Brown y cosas así. Yo lo recordaba siempre”, aseguró el Thom.

En varias oportunidades ha estado en el catálogo de los éxitos más escuchados de todos los tiempos, lo que hace que se posicione como la más alegre. Por eso, ahora es considerada como una de las mejores, en donde se muestra una forma diferente de hacer rock que logró consolidarse en la industria.