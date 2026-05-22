Cristiano Ronaldo va a transmitir todo el Mundial 2026 GRATIS en su plataforma; así puede acceder

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia y en esta oportunidad quiere mostrar al mundo entero todo lo relacionado con el Mundial de la FIFA 2026 que sería el último en el que tendría participación de forma oficial. Por eso, quiere lanzar su nueva plataforma web en donde podría transmitir todos los partidos del campeonato totalmente GRATIS para que todos los fans se puedan conectar sin problema.

Así se dio a conocer en las últimas horas, cuando su equipo de trabajo reveló detalles de todo lo que será la nueva plataforma del deportista. Esto se suma a todo lo que viene haciendo el deportista en redes y páginas web, como una opción B de lo que será su vida ahora lejos de las canchas.

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Cristiano Ronaldo anunció que va a transmitir en VIVO el Mundial de la FIFA 2026

El jugador que ya fue convocado a la selección de Portugal dio a conocer cuál es su nueva apuesta para poder conquistar a sus seguidores durante esta temporada mundialista. Por eso, tras convertirse en uno de los socios estratégicos y mayores accionistas de LiveModeTV, ahora busca posicionarse a nivel internacional a anunciar cómo van a funcionar sus transmisiones durante las próximas semanas.

Según revelaron en redes, ya todo estaría listo para que los fans puedan ver todos los partidos del Mundial de la FIFA 2026 de forma completamente GRATIS. Todo esto mediante su nuevo portal en donde además de tener los partidos, también se apoyarían en publicidad y alianzas comerciales para poder pagar todo lo relacionado con la transmisión de los encuentros.

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Esta no sería la primera vez que la plataforma transmite eventos deportivos de forma totalmente gratis, pues en el último año vienen ganando mucha importancia al pasar por medio de su portal web diferentes eventos deportivos. De esta manera, no solo enriquecen los contenido digitales que consumen las personas desde su dispositivos móviles, sino que le apuntan a tener una audiencia mucho más joven.

Por ahora no han dado a conocer cuáles son los partidos que van a transmitir, en su propuesta está poder pasar varios encuentros deportivos entre importantes selecciones y otros de equipos que llegan por primera vez a este escenario. Pero esta información se va a conocer solo en los próximos días, por medio de las redes sociales de la plataforma.