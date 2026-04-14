Primera ministra de Japón se reúne con Deep Purple y su reacción se vuelve viral

El encuentro entre política y rock generó un momento divertido en Japón y en la escena musical internacional. La primera ministra Sanae Takaichi protagonizó un momento inesperado al recibir en Tokio a los integrantes de Deep Purple, horas antes de su presentación en el icónico Nippon Budokan.

La cita tuvo lugar en la Oficina del Primer Ministro y dejó ver una faceta poco conocida de la líder japonesa. Lejos del protocolo habitual, Takaichi reaccionó con entusiasmo genuino al encontrarse con la banda británica: “¡Deep Purple está aquí!”, exclamó al saludarlos. El histórico baterista Ian Paice respondió con complicidad: “Tú eres batería: somos amigos”.

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La conexión no surgió por casualidad. Antes de iniciar su carrera política, Takaichi desarrolló una fuerte inclinación por la música. Durante su juventud integró una banda femenina de rock donde interpretaba clásicos del género. En su repertorio figuraban temas como Rock Bottom y Doctor Doctor de UFO, además de I Surrender de Rainbow. Esa experiencia marcó su vínculo emocional con el rock clásico y explica la emoción que mostró durante la visita oficial.

Reacción de la Primera Ministra de Japón se vuelve viral

El momento más llamativo llegó cuando la primera ministra dejó de lado la formalidad y expresó su admiración sin filtros: “¡Eres mi dios!”, le dijo directamente a Paice. El músico, sorprendido, recibió el elogio mientras compartía con ella un intercambio simbólico: Takaichi le entregó un par de baquetas firmadas, gesto que selló el cruce entre fan y artista.

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El propio Paice destacó el vínculo especial de la banda con el público japonés: “Siempre es un placer venir a Japón”, dijo. “Y esta vez tenemos una sorpresa adicional”. Sus palabras reforzaron la histórica relación de Deep Purple con el país, donde han construido una base de seguidores sólida desde la década de los setenta.

Takaichi también recordó cómo nació su admiración por la agrupación. “Deep Purple siempre ha sido un grupo al que admiro profundamente”, comentó. “Compré ‘Machine Head’ por primera vez cuando estaba en primaria, y también compré [los singles] ‘Smoke on the Water’ y ‘Highway Star’”. Ese testimonio evidenció que, más allá de su rol político, conserva intacta su pasión por la música.

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El encuentro no solo destacó por su carácter anecdótico. También reforzó el impacto cultural del rock clásico en Japón y mostró cómo figuras de alto perfil mantienen conexiones personales con artistas que marcaron generaciones.