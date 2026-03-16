“Fueron a la iglesia y se les apareció Dios”: banda latina es viral por conocer a Paul McCartney en persona en Abbey Road

Los Mesoneros y Paul McCartney han sido dos de los nombres protagonistas en la industria del rock en las últimas semanas. La icónica banda venezolana se hizo viral luego de compartir en sus redes el momento en el que pudieron conocer a esta leyenda.

El bajista de los Beatles asistió a Abbey Road Studios, la icónica sala donde grabó en varias ocasiones junto a su legendaria agrupación.

Allí estaban Los Mesoneros, una banda venezolana que estaba en plena grabación de un álbum en vivo y que pudo conocer a Paul. Por ello aquí les contamos esta historia que ha conmovido a miles de fans.

La banda latina que es viral por conocer en persona a Paul McCartney

Los Mesoneros ha sido una de las bandas más grandes y reconocidas del rock latinoamericano en este siglo. La icónica agrupación proveniente de Caracas, Venezuela, ha brillado a nivel internacional.

Luego de lanzar 4 discos de estudio, este grupo sorprendió hace pocas semanas con un nuevo estreno llamado ‘ESO que nos trajo a Abbey Road’.

Este es un disco en vivo grabado en este icónico estudio, en el que conmemoran sus 20 años de carrera musical, y en el que despliegan todo su catálogo musical, con colaboración de la banda colombiana Morat.

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Dicho lanzamiento encantó a sus fanáticos, pero incluso más lo haría lo que publicarían días después. A través de sus redes sociales, Los Mesoneros publicaron un video donde se puede ver el momento en el que conocen a Paul McCartney en pleno estudio de Abbey Road.

Esto es algo poco común, debido a que el bajista de los Beatles no suele estar presente en dicho estudio. Sin embargo, en ese momento asistió, y de hecho, quiso bajar a ver quienes tocaban, ya que le gustó lo que escuchaba.

En el video de este momento se puede ver como el propio Paul le revela a los integrantes de esta banda que le agradaba su sonido.

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Claramente esta experiencia ha emocionado de forma inolvidable a Luis Jiménez, Carlos Sardi, Juan Ignacio Sucre y Andrés Sucre, miembros de esta banda.

Sin dudas, este momento se ha inmortalizado en las redes, y ha emocionado a todos los fanáticos de los amantes del rock latino, en lo que es una anécdota imperdible para la industria.