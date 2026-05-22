Las 3 canciones ideales para escuchar heavy metal por primera vez: Metallica, y más bandas legendarias

El heavy metal es, sin lugar a dudas, uno de los géneros musicales más grandes y reconocidos de la historia de la industria. Miles de fanáticos se apasionan profundamente por este estilo, sobre todo gracias a la presencia de ritmos inigualables.

Varias agrupaciones han lanzado éxitos totalmente brillantes, y de hecho, muchas de las canciones compuestas dentro de este género se han convertido en himnos inigualables.

Sin embargo, si usted no es uno de los fanáticos de este estilo sonoro aun, pero desea disfrutar de la pasión del heavy metal, les tenemos 3 canciones ideales para escucharlo por primera vez.

3 canciones ideales para escuchar heavy metal por primera vez

El metal cuenta con una cantidad enorme de potencia y estridencia en sus letras. Varios de los éxitos de este estilo han marcado época, y hasta han funcionado como influencia para el origen de otros géneros.

Bandas brillantes han destacado dentro de la historia del heavy metal, lo que puede ha causado que este género sea profundo y numeroso.

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Gracias a esto, elegir una canción para empezar a escucharlo puede resultar complejo. Sin embargo, en este caso les recomendamos 3 que puntualmente pueden ser ideales.

La primera de ellas es ‘Paranoid’ de Black Sabbath. Este es uno de los mayores éxitos de la banda de Birmingham, sin dudas, con poderío notable dentro del género.

Para muchos, Black Sabbath fue la primera banda verdadera de este género, por lo que esta canción debe estar entre sus primeras reproducciones.

El segundo lugar es para ‘The Trooper’. Iron Maiden ha logrado marcar un legado inolvidable dentro del heavy metal, y en parte es gracias a esta canción, su éxito más icónico.

Los liderados por Steve Harris han enamorado a miles de fans, lo que, sin dudas, habla sobre la que es una de las bandas más brillantes del heavy metal.

Finalmente, la última de este top es, por supuesto, ‘Enter Sandman’ de Metallica. Este es el éxito más reconocido de la banda, y para muchos, el más comercial del heavy metal.

El ‘riff’ de esta composición es inolvidable, por lo que puede quedarse grabado en bucle en su mente. Metallica hizo este éxito de forma brillante, y es sin dudas, un himno.

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Cada una de estas 3 canciones son un pedazo de la historia de la música. Pero, sin dudas, son una introducción perfecta a este género legendario.