¿El Gol más viral de 2026? falló penal y anotó tras increíble rebote en su rostro

En el Estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, el protagonista fue el delantero de Olimpia, Carlos Sebastián Ferreira, quien convirtió uno de los tantos más extraños del año durante la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo.

Corría el minuto 56 cuando el árbitro sancionó un penal a favor del conjunto visitante frente a Rubio Ñu. Ferreira, de 28 años, asumió la responsabilidad tras haber abierto el marcador previamente. El atacante ejecutó con potencia, pero el arquero argentino Franco Fragueda reaccionó con reflejos y desvió el remate. Lo que parecía una atajada decisiva se transformó, en cuestión de segundos, en una escena digna de repetición infinita.

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¿El gol más gracioso del año?

El rebote quedó dentro del área y tomó una dirección inesperada. La pelota impactó con fuerza directamente en el rostro de Ferreira, quien permanecía cerca del punto penal luego de su disparo. El golpe cambió por completo la trayectoria del balón, sorprendió al arquero y terminó dentro del arco. Sin intención, sin control y con una dosis de fortuna pocas veces vista, el delantero selló su doblete y el 2-0 definitivo.

El delantero no celebró de inmediato. El impacto lo dejó visiblemente afectado; cerró los ojos por el dolor y sus compañeros acudieron rápidamente para asistirlo. Aun así, el gol subió al marcador y se convirtió en el momento más comentado del encuentro. En redes sociales, aficionados y medios no tardaron en bautizar la jugada como el “blooper del año”, impulsando su viralización a nivel global.

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⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez… 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅



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Así está el Olimpia en la Liga

Más allá de la anécdota, el triunfo fortaleció la campaña de Olimpia. El equipo alcanzó los 39 puntos, producto de 12 victorias, 3 empates y apenas una derrota, consolidándose como líder sólido del campeonato. La diferencia de seis unidades sobre su inmediato perseguidor, Cerro Porteño, refuerza su candidatura al título.

Del otro lado, Rubio Ñu continúa sin encontrar regularidad. El equipo permanece en la décima posición y sigue comprometido en la parte baja de la tabla, con la necesidad urgente de sumar puntos en las próximas fechas.

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El episodio de la fecha dejó una imagen que mezcla sorpresa, humor y azar, elementos que solo el fútbol puede ofrecer. Aunque Ferreira firmó oficialmente el gol, la jugada quedará en la memoria colectiva como una de las más insólitas de los últimos tiempos.