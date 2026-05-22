‘Dibu’ Martínez sufre grave lesión a pocos días del Mundial 2026: ¿Argentina se queda sin arquero?

Emiliano ‘El Dibu’ Martínez, sin lugar a dudas, es una de las máximas estrellas del fútbol internacional. Este arquero ha ganado una gran cantidad de reconocimiento, gracias a su talento, y el poderío que ha demostrado al proteger la portería de la selección de Argentina.

Este jugador ha brillado tanto en su combinado nacional, como con su club, el Aston Villa. De hecho, el equipo inglés se coronó campeón de la Europa League el pasado 20 de mayo.

Más noticias: Este es el partido con la entrada más barata para el Mundial de 2026: menos de 50.000 pesos

Dicha consecución llenó de emoción al arquero. Sin embargo, Martínez sufrió una dura lesión antes de este partido que podría poner en riesgo su participación en el Mundial de 2026.

¿’Dibu’ Martínez se pierde el Mundial de 2026?

Para nadie es un secreto que, ‘Dibu’ Martínez es una de las máximas estrellas dentro de la Selección Argentina. Este arquero fue clave para el campeonato del mundo de la ‘albiceleste’, sobre todo por un mano a mano detenido sobre Randal Kolo Muani.

Tanto el ‘Dibu’, como el resto de jugadores del combinado argentino sueñan con poder repetir este campeonato. Sin embargo, Martínez estaría en riesgo para este torneo, a causa de una dura lesión que deberá afrontar.

En la previa de la final de la Europa League que disputó el Aston Villa frente al Friburgo, ‘Dibu’ Martínez sufrió una fractura en uno de sus dedos. De hecho, el propio arquero admitió que en cada atajada este dedo se le movía.

“ME ROMPÍ EL DEDO EN LA ENTRADA EN CALOR, cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”.



Así jugó la final Dibu Martínez. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/7eY2TT0dWA — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 20, 2026

Claramente esto ha preocupado a la hinchada argentina, quienes confían en contar con su arquero titular para este torneo.

El periodista Gaston Edul confirmó esta afectación, y de hecho, aseguró que Martínez se realizará estudios en su mano el próximo 22 de mayo, para así conocer el alcance de la lesión.

Dibu Martínez se hace estudios mañana por la lesión en la mano.

La semana que viene arranca a entrenarse con la Selección Argentina. pic.twitter.com/dnFCBwPoeS — Gastón Edul (@gastonedul) May 21, 2026

Más noticias: Futbolistas que vivirán su último mundial 2026, ¿alguno colombiano? Son más de 12 jugadores

Del mismo modo, Edul también recordó que la selección Argentina comenzará su preparación la próxima semana, por lo que confían en que Martínez esté preparado.

¿Cuándo debuta Argentina?

Sin lugar a dudas, Argentina es una de las favoritas para el próximo Mundial de 2026. El equipo ‘albiceleste’ llega con la ambición de defender el campeonato que ya logró en 2022.

En fase de grupos este equipo compartirá zona con Argelia, Austria y Jordania. Su debut será frente al equipo argelino el 16 de junio, a las 8:00 p.m. de Colombia.