La presión por la lámina de Neymar en el Panini ya causa furor en redes ¿cuándo saldrá al mercado?

La convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 dejó una de las sorpresas más comentadas del fútbol internacional: el regreso de Neymar Jr. a la lista definitiva de 26 jugadores. El delantero del Santos logró convencer al seleccionador Carlo Ancelotti en el cierre del proceso, lo que provocó la exclusión de João Pedro (Chelsea) y encendió el debate entre aficionados y analistas.

El anuncio oficial se transmitió en vivo a través del canal de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), donde Ancelotti explicó los criterios de su decisión. La reacción del atacante brasileño rápidamente se volvió viral: el jugador siguió la emisión junto a su familia y amigos, y cuando apareció su nombre en pantalla, se emocionó hasta las lágrimas, un momento que superó los 12 millones de reproducciones en redes sociales.

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Sin embargo, la presencia de Neymar no solo generó impacto deportivo, también provocó un efecto inesperado en el mundo del coleccionismo. La empresa italiana Panini, encargada del álbum oficial del Mundial, dejó fuera al astro brasileño al no considerarlo dentro de los convocados iniciales. Ahora enfrenta un problema comercial tras la confirmación de su inclusión.

El caso abre la puerta al conocido “pack de actualización”, una solución que la compañía ya utilizó en ediciones anteriores del torneo. Este sistema permite incorporar nuevas láminas de jugadores que ingresan a última hora en las listas oficiales, lo que obliga a los coleccionistas a completar su álbum con sobres adicionales.

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Durante el Mundial de Catar 2022, Panini lanzó un paquete de 80 stickers adicionales que incluyó figuras como Paulo Dybala, Ousmane Dembélé, Jamal Musiala y João Félix. En esos casos, las láminas no venían numeradas dentro del álbum principal, sino que reemplazaban jugadores previamente impresos.

En el caso de Neymar, los coleccionistas tendrán tres posibles ubicaciones dentro del álbum: el espacio de João Pedro o el de los lesionados Rodrygo y Estêvão. La decisión final dependerá de la estructura oficial que Panini anuncie en su próxima actualización.

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¿Cuándo saldra el pack de actualización de Panini con Neymar?

La fecha de lanzamiento del pack aún no está confirmada, aunque la empresa suele esperar el cierre definitivo de convocatorias, previsto para el 1 de junio. Sin embargo, no se descarta que el producto llegue durante el Mundial o incluso después de la final, dependiendo del calendario editorial.

Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de solicitudes de fanáticos que exigen la inclusión inmediata de Neymar en el álbum. La presión digital ha convertido su lámina en una de las más deseadas del torneo, lo que podría acelerar la estrategia de Panini.