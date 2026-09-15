Vasco da Gama vs Independiente Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO al ‘león’ en la Copa Sudamericana

Vasco da Gama e Independiente Santa Fe definen al gran clasificado en su llave de Copa Sudamericana HOY 15 de septiembre. El equipo brasileño recibirá a un ‘león’ que llega con la ambición de dar el campanazo para ser parte de la próxima ronda.

El equipo capitalino igualó en condición como local ante este rival, por lo que toda la definición se llevará a cabo en el partido de este martes.

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En caso de que no quiera perderse ni un detalle de este encuentro, aquí les contamos la hora del puntapié inicial y todo lo que debe saber sobre dicho partido.

Así llegan ambos equipos

La emoción por la Copa Sudamericana es total entre los hinchas de Independiente Santa Fe. El equipo capitalino ha sorprendido a todos por llegar a cuartos de final.

El equipo colombiano ha logrado imponerse en este torneo, incluso en una eliminatoria imperdible frente a River Plate de Argentina.

Muchos empiezan a recordar la gesta de 2015 cuando lograron levantar esta copa, por lo que esperan que pueda repetirse en este 2026. Aun así, para ello primero debe superar un nuevo escollo que le dé el paso a semifinales.

Este obstáculo está en forma de Vasco da Gama, equipo brasileño que ha demostrado un notable talento en la cancha, tal y como se vio en el encuentro de ida.

El ‘león’ se midió al ‘gigante de la colina’ el pasado 8 de septiembre, en un encuentro que se vivió por todo lo alto. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos por sacar la ventaja, el resultado fue de 0-0.

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Por ello, todo deberá definirse en el encuentro de vuelta, que tendrá lugar este mismo 15 de septiembre. Santa Fe viajará a terreno hostil con la ambición de lograr sellar su pase.

El equipo captialino llega a este encuentro tras derrotar a Deportes Tolima por 1-0 en la Liga BetPlay 2026-II. En el caso de Vasco da Gama, su último encuentro quedó con marcador de 1-2 a su favor frente al Gremio.

Hora y dónde ver EN VIVO Vasco da Gama vs Independiente Santa Fe

En caso de que quiera ver este encuentro, le contamos que el puntapié inicial será a las 500 p.m. de Colombia.

Para ver este partido deberá sintonizar la señal oficial de ESPN y Disney+, donde se vivirán todas las emociones de este cotejo.