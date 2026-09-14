Equipos que han ganado la Copa Sudamericana y también la Libertadores: ¿Alguno colombiano?

La Copa Sudamericana y la Libertadores son, indudablemente, las dos máximas competencias del balompié de este continente a nivel de clubes. Grandes instituciones se miden en ambos torneos, con la ambición de alcanzar la gloria.

Varios clubes han podido conseguirlo, mientras que otros se han quedado cortos. De hecho, algunos han tenido la habilidad de poder ganar ambos torneos a lo largo de su historia.

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Al tratarse de competencias de gran nivel, pocos equipos lo han conseguido. Por ello, aquí les contamos cuales son de manera total.

Equipos que han ganado la Copa Sudamericana y también la Libertadores

La grandeza de varios equipos a lo largo de la historia del fútbol en Sudamerica ha sido notable. Ciertos clubes se han ganado el respeto de sus hinchas, e incluso sus rivales, gracias a los logros que han conseguido en la cancha.

Muchos equipos se han llevado trofeos legendarios para sus vitrinas. Para algunos fanáticos, la Copa Libertadores tiene un mayor peso jerárquico en Sudamérica.

No obstante, algunos equipos a lo largo de su historia han sido capaces de ganar tanto ese torneo, como también la Copa Sudamericana.

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Quienes han conseguido ese logro para su palmarés son 8 equipos en total, y la lista completa es la siguiente:

Boca Juniors (Argentina): 6 Libertadores, 2 Sudamericanas

Independiente (Argentina): 7 Libertadores, 1 Sudamericana

River Plate (Argentina): 4 Libertadores, 1 Sudamericana

São Paulo (Brasil): 3 Libertadores, 1 Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador): 1 Libertadores, 2 Sudamericanas

Internacional (Brasil): 2 Libertadores, 1 Sudamericana

San Lorenzo (Argentina): 1 Libertadores, 1 Sudamericana

Racing Club (Argentina): 1 Libertadores, 1 Sudamericana

Ningún colombiano lo ha conseguido

Tal y como se ha visto en la lista, ningún equipo de origen colombiano ha logrado este hito para sus vitrinas. Si bien varios equipos han ganado la Copa Libertadores en su historia, no han podido repetir este hito en Copa Sudamericana.

De hecho, solo un equipo colombiano ha logrado ganar la Copa Sudamericana en su historia, como es el caso del Independiente Santa Fe, quien la conquistó en 2015.

Por otro lado, los campeones de Copa Libertadores en la historia de Colombia han sido Atlético Nacional y Once Caldas, por lo que para unirse a este grupo deben perseguir la Copa Sudamericana.