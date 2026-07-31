¿Cuál es el próximo rival de Independiente Santa Fe en Copa Sudamericana? Fecha y más que debe saber

Independiente Santa Fe logró un triunfo de gran importancia este 30 de julio en Copa Sudamericana. El equipo de la capital se impuso por 0-3 al Caracas en Venezuela, en un encuentro que selló su pase a los octavos de final.

Luego de haber sacado una buena ventaja en la ida, el ‘león’ consiguió concretar su clasificación, en este torneo en el que sueña dar la gran sorpresa.

En los octavos de final, Santa Fe ya tiene definido su gran rival, y aquí les contamos de cual se trata, y cuando está pautado que se lleve a cabo este cruce.

¿Cuál es el próximo rival de Independiente Santa Fe en Copa Sudamericana?

Luego de haber quedado como tercero de su zona en Copa Libertadores, el objetivo de Santa Fe fue claro. El ‘león’ cayó a Sudamericana, donde ha buscado demostrar su poderío y volver a quedarse con este gran trofeo.

El capitalino tuvo que pasar una eliminatoria previa antes de entrar a los octavos de final. Allí se midió al Caracas, equipo de Venezuela que llegaba con la ambición de conseguir eliminar a los bogotanos.

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A pesar de esto, el resultado fue contundente en ambas vueltas. En el partido de ida, Santa Fe derrotó marcador de 2-0, cantidad que superó en el segundo encuentro con 0-3.

Esto asegura la presencia de Santa Fe en la fase de octavos de final, donde se medirá a un gigante de América. El rival del club colombiano en su llave será River Plate de Argentina, quien culminó primero de su zona en la fase de grupos.

El equipo ‘millonario’ se medirá a Santa Fe en un encuentro entre dos históricos del continente y de sus países. Sin lugar a dudas, esta eliminatoria estará imperdible, por lo que contará con toda la atención de los fanáticos de esta competencia.

¿Cuándo se enfrentarán?

Si usted quiere disfrutar de esta eliminatoria, les contamos que el cronograma exacto aun no se ha revelado. Aun así, ambos partidos se darán entre 11 y el 20 de agosto.

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Claramente, estos partidos serán brillantes, sobre todo con la emoción de poder ver a estos dos equipos de tamaño enorme en un torneo de esta magnitud para el fútbol en Sudamérica y el mundo.