Independiente Santa Fe y Millonarios protagonizaron un partido clave para la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo rojiblanco consiguió imponerse a su acérrimo rival, en un choque que estuvo lleno de emociones.

Aunque Millonarios inició arriba en el marcador, Santa Fe logró una remontada clave que le permitió conseguir los 3 puntos en esta edición del clásico capitalino.

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En caso de que haya vivido este partido, pero no sepa como quedó la tabla de posiciones, aquí les mostramos el contexto actual de la Liga BetPlay en este segundo semestre del 2026.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II luego de la victoria de Santa Fe sobre Millonarios

Independiente Santa Fe consiguió una victoria clave en el estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado 2 de septiembre. El ‘león’ logró una victoria imponente con un marcador de 3 tantos a 2.

Aunque Millonarios remó hasta el final y estuvo cerca de igualar el partido no le alcanzó el tiempo. Por esto la victoria fue para Independiente Santa Fe.

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Este triunfo consiguió 3 puntos claves para el ‘león’ que lo posicionan en la parte media de la tabla. Por otro lado, Millonarios perdió algunos peldaños en esta clasificación.

La tabla de posiciones HOY 3 de septiembre marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 17 puntos

2- Deportes Tolima – 13 puntos

3- Atlético Nacional – 12 puntos

4- Independiente Medellín – 12 puntos

5- Millonarios – 11 puntos

6- Llaneros – 11 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

8- Once Caldas – 9 puntos

9- Independiente Santa Fe – 9 puntos

10- Águilas Doradas – 9 puntos

11- Deportivo Cali – 8 puntos

12- Cúcuta Deportivo – 8 puntos

13- Inter de Bogotá – 7 puntos

14- Fortaleza – 6 puntos

15- Deportivo Pereira – 5 puntos

16- Jaguares de Córdoba – 5 puntos

17- Junior de Barranquilla – 2 puntos

18- Alianza – 2 puntos

19- Boyacá Chicó – 2 puntos

20- Deportivo Pasto – 1 punto

Frente a esto, Millonarios se mantiene quinto, aunque con riesgo de ser pasado por otros equipos con partidos por disputar.

¿Cuándo vuelven a jugar ambos equipos?

En caso de que quiera estar atento a las próximas novedades del ‘león’ y el ‘embajador’, le contamos que ambos equipos volverán a la acción el siguiente 5 y 6 de septiembre.

Independiente Santa Fe recibirá el próximo sábado a Fortaleza, mientras que Millonarios saltará al campo el domingo en busca de vencer a Deportivo Pereira en condición de visita.