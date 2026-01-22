Esta es la millonaria cifra que ganó Santa Fe al coronarse campeón de la Superliga en Colombia: hay nuevo supercampeón

Independiente Santa Fe llenó de alegría a todos sus fanáticos el pasado 21 de enero. Los dirigidos por Pablo Repetto se impusieron de manera notable sobre Junior de Barranquilla, en una eliminatoria que se definió de forma notoria.

Luego de igualar a 1 en la ida, el ‘cardenal’ se llevó un trofeo clave al imponerse por marcador de 3-0, dando una diferencia de 4-1 en el global definitivo de este torneo.

Esto implicó la llegada de un nuevo trofeo a las vitrinas del ‘león’, pero, también permitió una notable ganancia económica, gracias al premio que se entrega al campeón de la Superliga.

La millonaria cifra que recibió Santa Fe por ganar la Superliga

El brillo de Santa Fe en los últimos semestres ha sido notable. El equipo capitalino se impuso como campeón en el 2025-I, gracias a un icónico Hugo Rodallega.

Este logro le permitió convertirse en finalista de la Superliga, en un torneo que lo midió al Junior de Barranquilla, en una final enorme del FPC.

Por un lado los capitalinos lograron imponerse desde la cancha, aun así también conseguirán beneficios económicos por participar de esta final.

El ganador de esta icónica final se llevó 670 millones de pesos, lo que significa una cantidad notable para las arcas económicas del ‘león’.

Claramente la alegría se ha mostrado notable entre la fanaticada capitalina. El equipo ‘albirrojo’ consiguió una cantidad importante de dinero, pero también inicia el año con una vuelta olímpica, y como supercampeón del fútbol en Colombia.

Hay premio de consolación

Sin dudas, el resultado aplastante de la vuelta preocupa a los hinchas del Junior de Barranquilla. El ‘tiburón’ inicia con este tropiezo, sumada a la caída en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I, cuando perdió frente a Deportes Tolima.

Aun así, por participar de esta final, el Junior de Barranquilla también recibió una retribución económica. Por un lado, el ‘tiburón’ consiguió el premio de campeón del 2025-II.

No obstante, también recibió 330 millones de pesos, como subcampeón de este icónico torneo del balompié en Colombia.

Lo cierto es que, después de este resultado, ambos equipos deberán enfocarse en la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I. Estos clubes se enfocarán en mejorar su rumbo y repetir este icónico campeonato conseguido por ambos en 2025.