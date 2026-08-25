¿Daniel Torres jugará contra River Plate? Santa Fe tendrá 2 bajas importantes para el choque clave

Santa Fe se prepara para uno de los partidos más importantes de los últimos años durante esta semana. El equipo capitalino jugará ante River Plate de Argentina, en un cotejo imperdible por la Copa Sudamericana.

El ‘león’ buscará sellar una sorprendente clasificación, aunque para ello deberá buscar una victoria histórica como visitante, luego de igualar a 0 en el primer partido

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Antes de este partido varios jugadores estaban en duda, sobre todo en el caso de Daniel Torres, quien tuvo que salir durante el primer encuentro. Recientemente Santa Fe reveló sus convocados a este partido, y aquí les contamos si el mediocampista estará en el cotejo.

¿Daniel Torres jugará contra River Plate? Santa Fe tendrá 2 bajas importantes

El primer partido entre Santa Fe y River Plate estuvo repleto de emociones. Ambos equipos chocaron con gran ambición en la cancha, en busca de obtener una ventaja en esta eliminatoria desde el primer partido.

A pesar del intento incesante de ambos equipos, ninguno tuvo éxito, y todo culminó con un marcador de 0-0. Esto deja todo abierto a una vuelta que será igualada pero que tendrá 2 condicionantes.

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Por un lado, River Plate será local en este encuentro, mientras que por otro, Santa Fe deberá lidiar con algunas bajas para este partido de gran importancia.

Una de las mayores dudas de los hinchas era Daniel Torres. El mediocampista tuvo que salir del campo, luego de un fuerte choque con Weimar Asprilla en el encuentro de ida.

El mediocampista estaba en duda luego de perderse el partido de este fin de semana, correspondiente a la Liga BetPlay 2026-II. No obstante, Pablo Repetto confirmó que el experimentado mediocampista estará disponible.

Torres será parte del encuentro, aunque quienes no contarán con esta misma posibilidad son Andrés Marmolejo y Kevin Balanta. Este último sufrió una fuerte lesión durante el último encuentro, y estará afuera de las canchas por más de 5 meses.

Este partido estará imperdible y tendrá lugar el próximo 26 de agosto, con un puntapié inicial de las 7:30 p.m. en un encuentro que emocionará a todos los amantes del fútbol sudamericano.

En caso de que desee ver este encuentro, podrá seguirlo a través de la transmisión oficial de las señales de Disney+.