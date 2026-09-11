¿Cuántos equipos colombianos han ganado la Copa Sudamericana? Un logro histórico

La Copa Sudamericana es uno de los torneos de mayor importancia en el fútbol de clubes. Varios clubes del continente han luchado de forma notable por llevarse este torneo, y demostrar su poderío frente a sus rivales de la región.

Este torneo ha presentado varios protagonistas históricos a lo largo de sus últimas ediciones, quienes han dejado en lo más alto el nombre de sus países.

Más noticias: ¡Es oficial! Juan Guillermo Cuadrado es nuevo jugador de Millonarios

Algunos de ellos han sido colombianos, sin embargo, solo uno ha logrado convertirse en campeón de este torneo, y aquí les contamos de cual se trata.

¿Cuántos equipos colombianos han ganado la Copa Sudamericana?

La Copa Sudamericana ha contado con varias ediciones históricas en su haber. Este torneo ha presentado una amplia cantidad de equipos que han logrado alzar su trofeo hasta lo más alto.

No obstante, solo uno de ellos ha sido colombiano. Distintos clubes han estado cerca, pero la gloria solo ha sido alcanzada por uno de ellos que se ha posicionado como el máximo campeón de este torneo.

El hito fue alcanzado en el año 2015. En aquel momento varios equipos buscaron ganar este histórico trofeo, aunque, solo hubo uno que logró la gran victoria.

Este fue Independiente Santa Fe. El equipo de la capital consiguió ganar este trofeo en ese año, en una final imperdible frente a Huracán.

Ambos clubes disputaron este encuentro, después de un largo camino por conquistar el gran logro. En dos partidos reñidos ninguno de los equipos logró posicionarse en ventaja, ya que igualaron 0-0.

Sin embargo, la gran definición llegó por penales, donde el ‘león’ se impuso con un marcador de 3 a 1, desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Más noticias: La leyenda del fútbol que se convirtió en baterista: toca himnos icónicos del rock

Este fue el primer y único título de Colombia hasta el momento en la Copa Sudamericana, a pesar de los intentos de varios equipos por replicar este hito en la historia de esta competencia.

La Copa Sudamericana de Santa Fe en 2026

En la actual 2026, Independiente Santa Fe intenta repetir este hito al coronarse como campeón de la Copa Sudamericana. El equipo capitalino va por buen camino, luego de haber llegado hasta los cuartos de final.

Tras eliminar a River Plate, el ‘albirrojo’ espera poder repetir continuar su rumbo. Para ello deberá imponerse a Vasco da Gama, en la fase actual para buscar llegar a la gran final.