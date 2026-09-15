“De Lionel Messi a “¿quién es ese?”: Quiso llevar al crack tatuado, pero algo salió muy mal

Un tatuaje de Lionel Messi se volvió viral en redes después de que el resultado final provocara una ola risas entre los internautas. El fanático quería llevar en la espalda una imagen del astro argentino, pero el retrato terminó completamente lejos de lo esperado.

El tatuaje de Lionel Messi que causó risas en internet

El video registra las distintas etapas del proceso, desde la llegada del joven hasta el momento en que pudo observar el diseño terminado. Sin embargo, las facciones claras del futbolista quedaron completamente alejadas de la realidad y el parecido con Messi generó dudas entre quienes vieron la publicación.

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El video ya supera los 50.000 ‘me gusta’ y los 11.000 comentarios. Buena parte de las reacciones apuntó a la semejanza del rostro tatuado con el del actor estadounidense Nicolas Cage.

“¿Qué pasó, bro? Te pedí a Messi y me hiciste acordar a Nicolas Cage”, fue uno de los comentarios de los usuarios.

Según la información difundida por ‘ColorSigns’, cuenta que compartió el contenido, el episodio tuvo lugar en Aachen, ciudad alemana ubicada cerca de las fronteras con Bélgica y los Países Bajos.

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Las reacciones al tatuaje de Lionel Messi

El caso también generó cuestionamientos sobre la decisión de utilizar esa referencia para elaborar el tatuaje. Algunos usuarios señalaron que el joven pudo comprobar previamente la imagen y asegurarse de que tuviera un parecido más claro con el delantero argentino.

La intención del aficionado consistía en homenajear a una de las figuras más reconocidas de la historia del fútbol. No obstante, el resultado provocó una reacción completamente diferente en redes sociales debido a las características del retrato.

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Entre las comparaciones más frecuentes apareció Nicolas Cage, aunque los usuarios también encontraron similitudes con Marco Antonio Solís y Adrien Brody. La creatividad de los comentarios convirtió rápidamente la publicación en un fenómeno viral.

El “Messi de Temu” se vuelve protagonista

Otra de las denominaciones que ganó fuerza fue la de ‘Messi de Temu’, acompañada por la conocida expresión ‘Lo que pides vs. lo que te llega’. La frase resumió, en tono humorístico, la diferencia entre la expectativa del fanático y el resultado que mostró el video.