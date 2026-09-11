¿Cuándo juegan Millonarios y Atlético Nacional en Liga BetPlay 2026-II? James Rodríguez vs Juan Cuadrado

Millonarios y Atlético Nacional fueron dos de los protagonistas principales del mercado de fichajes en la Liga BetPlay de Colombia durante el pasado 10 de septiembre. Ambos equipos realizaron contrataciones históricas sobre la campana.

Por un lado, el ‘verdolaga’ logró la vinculación de James Rodríguez, uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia, y un ídolo total del balompié nacional moderno.

Sin embargo, Millonarios tampoco se quedó atrás y logró el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los jugadores más rápidos y desequilibrantes de Colombia en la última década.

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Indudablemente, la llegada de ambas figuras al balompié nacional al FPC resulta histórica. Por ello, aquí les contamos cuando se enfrentarían.

¿Cuándo juegan Millonarios y Atlético Nacional en Liga BetPlay 2026-II?

Millonarios y Atlético Nacional, dos de los equipos más grandes de la historia del fútbol en Colombia, estremeció al balompié este 10 de septiembre. El ‘embajador’ y el ‘verdolaga’ lograron reforzar su plantel de forma notable.

El capitalino logró la adición de Juan Guillermo Cuadrado, un jugador experimentado, con gran paso por Italia, especialmente en la Juventus de Turín.

Después de un largo paso por Europa, Cuadrado regresa al FPC, y contra todo pronóstico, lo hace a la capital, con un fichaje por Millonarios.

Este fichaje, sin dudas sorprendió a todos. Sin embargo, no fue el único golpe que estremeció al mercado de traspasos de Colombia.

Atlético Nacional logró cerrar el contrato de James Rodríguez con este equipo, en uno de los movimientos más sorprendentes de los últimos años en Colombia.

La joya del balompié en la Selección Colombia llega al ‘verdolaga’ en un fichaje que deja a todos totalmente sorprendidos.

Claramente, todos están emocionados por ver el momento en que ambos jugadores debuten con estas camisetas. No obstante, también desean presenciar este enfrentamiento entre dos gigantes del balompié local.

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De hecho, Atlético Nacional y Millonarios no han disputado su encuentro correspondiente a la Liga BetPlay 2026-II, y para este partido queda cada vez menos.

El choque entre el equipo paisa y el club capitalino tendrá lugar el próximo 24 de septiembre, desde el estadio Atanasio Girardot.

Cabe aclarar que, aun así se desconoce si ambos jugadores estarán presentes en la cancha, debido a que deben empezar su entrada en forma tras sus fichajes.